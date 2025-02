Cứu nạn 12 vận động viên đua thuyền bị lật trên sông Đồng Nai

Ngày 9/2, trong thời gian diễn ra Lễ hội đua thuyền truyền thống tỉnh Đồng Nai tại khu vực phía trước đình Tân Lân (TP Biên Hòa), 1 thuyền đua tự lật, lực lượng cứu nạn chuyên nghiệp đã kịp thời đưa 12 vận động viên lên bờ an toàn.

Lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đưa 12 vận động viên lên bờ an toàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h40 cùng ngày, trong quá trình tham gia đua thuyền, 1 thuyền đua (gồm 12 vận động viên, có mặc áo phao đầy đủ) bất ngờ bị lật.

Ngay lúc này, các ca nô chuyên dụng của Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh), Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) trực bảo vệ lễ hội đã có mặt, kịp thời đưa 12 vận động viên lên bờ an toàn.

Theo kế hoạch, để đảm bảo an toàn giao thông, ứng phó các tình huống bất ngờ tại Lễ hội Đua thuyền truyền thống tỉnh Đồng Nai diễn ra trên sông Đồng Nai, Phòng Cảnh sát giao thông cùng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đã bố trí các ca nô túc trực trên sông. Nhờ phản ứng nhanh nên các lực lượng đã kịp thời xử lý, đảm bảo an toàn cho hoạt động lễ hội.