Một đội hạng Nhất bỏ giải, VPF phải tổ chức bốc thăm lại

(VTC News) -

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) xác nhận với Báo Điện tử VTC News thông tin CLB Hòa Bình không tham gia Giải Bóng đá Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2025/26.

Chiều 8/9, CLB Hòa Bình đã có Công văn gửi đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty VPF với nội dung không tham gia Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2025/26. Đại diện vùng Tây Bắc cho biết nhiều yếu tố bất khả kháng ảnh hưởng đến kế hoạch khiến họ không thể tiếp tục vận hành.

Hòa Bình FC bỏ giải.

Trước đó, CLB Hòa Bình từng được liên hệ để đổi tên thành Phú Thọ FC - chuyển địa điểm đóng quân mới về thành phố Việt Trì. Cuối cùng, kế hoạch này không thành hiện thực. Cuối tháng 8, phương án đổi tên thành Hưng Yên FC bất thành khi địa phương quyết định không có thêm đội bóng chuyên nghiệp.

12 đội bóng tham dự giải hạng Nhất năm nay gồm: Bắc Ninh, Đại học Văn Hiến, Đồng Tháp, Gia Định, Khatoco Khánh Hòa, Long An, TP.HCM, Trẻ TP.HCM (dự kiến đổi tên Thanh Niên TP.HCM), Trẻ PVF-CAND, Trường Tươi Đồng Nai, Quảng Ninh và Quy Nhơn United.

Công ty VPF dự kiến sẽ tổ chức lại Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26 vào sáng 11/9. Cúp Quốc gia 2025/26 sẽ không tổ chức bốc thăm lại, theo lịch thi đấu đã ban hành CLB Khánh Hòa gặp CLB Hòa Bình tại vòng loại Cúp Quốc gia, đội Khánh Hòa sẽ được vào thẳng vòng 1/8. Giải Cúp Quốc gia 2025/26 sẽ còn sự tham dự của 25 đội bóng với 24 trận đấu.

Theo kế hoạch, Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia 2025 khởi tranh từ ngày 19/9/2025 và sẽ kết thúc vào ngày 20/6/2026. Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2025/26 khởi tranh các trận đấu vòng loại từ ngày 12/9 và trận chung kết diễn ra ngày 28/6/2026.