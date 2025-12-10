Cựu giám đốc Sở GDĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn bị đề nghị 3 năm tù, cho hưởng án treo

Chiều 10/12, phiên xét xử do TAND TP.HCM mở đối với cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các đồng phạm bước vào phần tranh luận.

Nêu quan điểm về vụ án, đại diện VKS khẳng định bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm công ty “quân xanh” tham gia các gói thầu trong cả nước nhằm thực hiện hành vi thông thầu, gian lận để giúp Công ty AIC trúng thầu.

Đối với các bị cáo gồm Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Tích, Trần Đăng Tấn và Lê Thanh Thy, những người đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố vụ án, dù cơ quan chức năng đã truy nã và phát thư kêu gọi ra đầu thú, nhưng các bị cáo vẫn không ra trình diện.

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: TP)

Cũng theo đại diện VKS, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Lê Hồng Sơn, Lê Hoài Nam, Võ Ngọc Thu, Lê Phương Nga… đều có nhiều bằng khen, thành tích trong công tác.

Bên cạnh đó, các bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả, trong đó bị cáo Nhàn đã khắc phục 66 tỷ đồng. Vì vậy, VKS đề nghị HĐXX áp dụng tình tiết giảm nhẹ đặc biệt đối với bà Nhàn.

Từ các phân tích trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ 8 - 9 năm tù, tổng hợp với các bản án trước đó là 30 năm tù.

Bị cáo Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM) bị đề nghị 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Lê Phương Nga (cựu Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM) bị đề nghị 2 - 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Lê Hoài Nam (cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM) bị đề nghị 2 năm 6 tháng - 3 năm tù.

Bị cáo Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM tại tòa. (Ảnh: Đ.X)

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Trưởng ban Quản lý dự án 1, Công ty AIC) 7- 8 năm tù, tổng hợp hình phạt với các bản án cũ là 30 năm tù.

Bị cáo Trần Đăng Tấn (cựu Trưởng Văn phòng đại diện AIC tại TP.HCM) bị đề nghị 4 - 5 năm tù, tổng hợp hình phạt trước đó là 22–23 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Tích (cựu Tổng giám đốc Công ty Mopha, Trưởng phòng Công ty AIC) bị đề nghị 5 - 6 năm tù, tổng hợp hình phạt trước đó là 9 - 10 năm tù.

Các bị cáo còn lại cũng bị đề nghị mức án từ 2 năm 6 tháng đến 7 năm tù.