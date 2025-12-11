Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM: Đau xót nhất là làm tổn hại uy tín ngành giáo dục

(VTC News) -

Chiều 11/12, phiên tòa xét xử 16 bị cáo trong vụ “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Công ty AIC và Sở GD&ĐT TP.HCM bước vào phần nghị án.

Trước khi nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Tại tòa, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn gửi lời cảm ơn HĐXX vì đã cho ông được nói trước khi nghị án; đồng thời cảm ơn cơ quan điều tra, VKS và tòa án đã đối xử nhân văn, giúp ông nhận thức rõ những thiếu sót, sai phạm của mình.

Ông Sơn cho biết, trước phiên xử, ông rất lo lắng, không biết những trình bày của mình có được xem xét hay không. “Những ngày diễn ra phiên tòa đã giúp bị cáo giải tỏa lo lắng và thật sự nhìn nhận sai phạm của mình”, ông nói.

Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn tại phiên toà.

Thừa nhận tội danh và trách nhiệm, cựu Giám đốc Sở cho rằng điều đau xót nhất là vụ án không chỉ gây thiệt hại vật chất mà còn ảnh hưởng nặng nề đến uy tín ngành giáo dục TP.HCM và đội ngũ cán bộ, nhân viên trong ngành.

Ông gửi lời xin lỗi tới lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM vì đã không hoàn thành nhiệm vụ và sự tin tưởng được giao.

“Lời xin lỗi này không làm thay đổi hệ quả vụ án, nhưng đó là sự thành tâm từ đáy lòng. Với gần 40 năm cống hiến cho ngành giáo dục, bị cáo đã chịu hình thức kỷ luật nghiêm khắc. Tuy nhiên, hình phạt nặng nề nhất vẫn là sự cắn rứt lương tâm và đánh mất niềm tin của lãnh đạo, đồng nghiệp và nhân dân thành phố”, ông Sơn nói.

Đề cập mức án VKS đề nghị, ông cho rằng đây là mức hình phạt “nhân đạo, khoan hồng” vì đã xem xét đầy đủ bối cảnh vụ án, nhân thân và quá trình cống hiến của mình.

Ông bày tỏ mong muốn HĐXX không cách ly ông và các cấp dưới ra khỏi xã hội, để cả nhóm có điều kiện chữa bệnh, khắc phục sai phạm và tiếp tục chấp hành các nghĩa vụ theo pháp luật.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hoài Nam trong lời sau cùng cũng cảm ơn Cơ quan điều tra, VKS và HĐXX vì đã tạo điều kiện để ông trình bày, nhìn nhận sai phạm. Bị cáo Nam đồng thời gửi lời cảm ơn ông Lê Hồng Sơn vì đã xin giảm nhẹ hình phạt cho mình và các đồng nghiệp.

Các bị cáo tại phiên toà. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Trước đó, đại diện VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ 8 - 9 năm tù, tổng hợp với các bản án trước đó là 30 năm tù.

Bị cáo Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM) bị đề nghị 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Lê Phương Nga (cựu Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM) bị đề nghị 2 - 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Lê Hoài Nam (cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM) bị đề nghị 2 năm 6 tháng - 3 năm tù.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Trưởng ban Quản lý dự án 1, Công ty AIC) 7- 8 năm tù, tổng hợp hình phạt với các bản án cũ là 30 năm tù.

Bị cáo Trần Đăng Tấn (cựu Trưởng Văn phòng đại diện AIC tại TP.HCM) bị đề nghị 4 - 5 năm tù, tổng hợp hình phạt trước đó là 22 - 23 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Tích (cựu Tổng giám đốc Công ty Mopha, Trưởng phòng Công ty AIC) bị đề nghị 5 - 6 năm tù, tổng hợp hình phạt trước đó là 9 - 10 năm tù.

Các bị cáo còn lại cũng bị đề nghị mức án từ 2 năm 6 tháng đến 7 năm tù.

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc AIC (đang bị truy nã) - bị xác định là chủ mưu, chỉ đạo lập nhóm công ty “quân xanh” tham gia đấu thầu. Hồ sơ của các doanh nghiệp “quân xanh” được AIC chuẩn bị trước, cố ý để thiếu tiêu chí hoặc đẩy giá lên cao nhằm bị loại. Ngoài ra, AIC còn chỉnh sửa báo cáo tài chính, nâng khống chỉ tiêu để hợp thức hóa điều kiện trúng thầu.

Bằng các thủ đoạn này, AIC trúng 230 gói thầu tại TP.HCM, gồm 134 gói về giáo dục, 94 gói về y tế và 2 gói môi trường. Riêng 171 gói thầu gây thiệt hại 145 tỷ đồng.

Đối với 134 gói trong lĩnh vực giáo dục, ông Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, ông Lê Hoài Nam (cựu Phó Giám đốc Sở) và bà Lê Phương Nga (cựu Chánh văn phòng Sở) cùng một số lãnh đạo, cán bộ Phòng GD&ĐT Quận 5 cũ bị cáo buộc không thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu. 131 gói thầu trong số này gây thiệt hại 142 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định trước khi triển khai đấu thầu, bà Hoàng Thị Thúy Nga (cấp dưới bà Nhàn) đã liên hệ và gặp gỡ lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM, tặng quà và giới thiệu mình là đầu mối của AIC.

Ông Lê Hồng Sơn bị cáo buộc ký nhiều văn bản tham mưu để UBND TP.HCM chỉ đạo giao các phòng GD&ĐT (vốn không đủ năng lực, kinh nghiệm và chứng chỉ đấu thầu) làm chủ đầu tư. Với các gói thầu do Sở làm chủ đầu tư, ông Sơn bị cho là ký chỉ định thầu, định giá và tư vấn trái quy định, khiến Nhà nước thiệt hại 763 triệu đồng.

Theo chỉ đạo của ông Sơn, Phòng GD&ĐT Quận 5 (cũ) thí điểm mua sắm thiết bị của AIC. Dù chưa có kết quả đấu thầu, chuyên viên phòng vẫn phối hợp nhận hồ sơ, dữ liệu do nhân viên AIC gửi qua email. Gói thầu này gây thiệt hại 4,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, các phòng giáo dục khác được yêu cầu áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp dựa trên giá, chủng loại thiết bị mà quận 5 đã thực hiện. Ông Sơn cũng tham mưu mở rộng chủ đầu tư sang các trường THPT (không đủ điều kiện đấu thầu), đề xuất tăng số lượng thiết bị, dẫn đến thêm nhiều sai phạm.

Công tố cáo buộc ông Sơn phải chịu trách nhiệm đối với 129 gói thầu do phòng GD&ĐT của 23 quận, huyện trước đây và 89 trường THPT làm chủ đầu tư, với tổng thiệt hại hơn 137 tỷ đồng.

Ông Lê Hoài Nam, với vai trò cấp phó, bị cáo buộc ban hành văn bản hướng dẫn 89 trường THPT thực hiện mua sắm trực tiếp. Ông Nam phải chịu trách nhiệm về số tiền thiệt hại 28,71 tỷ đồng.

Từ các hành vi sai phạm, ông Sơn, ông Nam cùng nhiều bị cáo bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.