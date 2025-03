Cuốn sách bật mí con đường khai phá 'vùng hành động xuất sắc' của mỗi người

Cuốn sách Trực giác và thiên bẩm sáng tạo của bạn do Joel Guillon thực hiện. Ông đồng thời là người phát minh phương pháp Mo2i (Phương thức hành động đặc thù và lặp lại). Cuốn sách được chuyển ngữ sang tiếng Việt bởi TS Nguyễn Thụy Phương.

Trong lời tựa viết cuốn sách, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT viết: “Phương pháp Mo2i nói với chúng ta rằng: kể từ 16 tuổi, trong mỗi chúng ta tồn tại một phương thức hành động đặc thù và xuất sắc. Đó là một cơ chế siêu-tự động mà chúng ta làm một cách thuần thục và thích thú, là động lực hành động giúp chúng ta cải biến một hoàn cảnh bất như ý thành một mục đích như ý.

Nói một cách khác, đây là “miền xuất sắc” hay “siêu năng lực” của mỗi người giúp hoàn thành một điều gì đó vượt xa tiêu chuẩn trong một lĩnh vực cụ thể. Một cách giản dị, đây chính là bản thể hành động của mỗi chúng ta để “tìm thấy đúng chỗ đứng của mình trong thế giới này, sống tự chủ và hạnh phúc”.

Với tư cách là người lãnh đạo một tập đoàn, ông Trương Gia Bình nhận thấy “trong phương pháp này cách thức cải thiện và nâng cao thành tích tập thể. Phương pháp này hữu ích cho những ai từ 16 tuổi đến 96 tuổi mong muốn có một chuyến du hành ý nghĩa trong cuộc đời từ khai phá đến làm chủ bản thân. Phương pháp này cũng cần thiết cho các tổ chức, từ nhỏ đến lớn, nhằm tận dụng hữu hiệu những “miền xuất sắc” trong các thời khắc quyết định và trong những tầm nhìn chiến lược...”.

Tại hội thảo ra mắt sách, TS Thụy Phương đã giới thiệu đến đông đảo độc giả về phương pháp Mo2i - một phương pháp độc đáo giúp mỗi người khám phá Bản thể hành động hay còn gọi là Phương thức hành động đặc thù và lặp lại của bản thân; Vùng Hành động xuất sắc; những điểm mạnh và yếu trong hành động của chính mình.

Từ đó, giúp mỗi người biết cách nhìn nhận và phân tích những hành động đặc thù của bản thân để phát huy mạnh mẽ đạt hiệu quả cao nhất.

Đặc biệt, phương pháp khai vấn Mo2i giúp mỗi nhân sự phát huy những điểm mạnh, hạn chế những điểm yếu của mình và đóng góp nhiều hơn trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Đối với đội nhóm, phương pháp giúp nâng cao khả năng thấu hiểu giữa các thành viên trong tổ chức, giảm thiểu mâu thuẫn và giúp người quản lý sử dụng và phân bổ nhân sự một cách hợp lý, mang lại hiệu quả công việc tốt hơn.

Mỗi workshop sẽ được thiết lập riêng để phù hợp với từng nhóm đối tượng, các mục tiêu mà nhóm đối tượng đó đặt ra. tập trung cho một nhóm đối tượng để đạt hiệu quả cao. Các nhóm nhân sự thấu hiểu bản thân và hiểu lẫn nhau để có sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý, tránh được những mâu thuẫn, chồng chéo trong phân công và giải quyết công việc.

TS Thụy Phương là Giám đốc Quan hệ đối ngoại Á châu, nhà khai vấn & đào tạo của Viện Modus Operandi - MO2I (Pháp), chuyên về khai vấn cuộc đời và khai vấn học đường.

Bà là tác giả của 12 cuốn sách (viết chung, riêng và sách dịch), gần 100 bài báo khoa học & thường thức, báo cáo quốc gia (bằng 3 ngôn ngữ Việt, Pháp & Anh).

TS giành nhiều giải thưởng uy tín: Giải Sách Hay 2022, Prix Louis Cros - Académie des Sciences morales et politiques (Institut de France) 2018, Robert Mallet Prize in History of Education 2015, Best Paper Award of 34th ISCHE 2012…