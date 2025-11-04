Cuối năm săn deal, SHB 'phủ sóng' ưu đãi khắp mọi điểm chạm

(VTC News) -

Khi mùa mua sắm bắt đầu bước vào giai đoạn sôi động nhất, SHB cũng nhập hội với loạt ưu đãi cực hấp dẫn: Mở thẻ ghi nợ quốc tế nhận quà, chọn tài khoản số đẹp miễn phí, giới thiệu bạn bè nhận thưởng ngay trên app SHB SAHA.

Mùa vàng mua sắm

Những tháng cuối năm luôn là “mùa vàng” của mua sắm khi thị trường bước vào giai đoạn sôi động nhất. Không khó để bắt gặp không khí ấy trên những tuyến phố rực rỡ ánh đèn; các doanh nghiệp, nhãn hàng liên tục tung ra chương trình khuyến mãi hấp dẫn, và người tiêu dùng háo hức sắm sửa để đón một năm mới khởi sắc.

Theo Cục thống kê TP.HCM, hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì mức tăng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh tu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 năm 2025 ước đạt 167.455 tỉ đồng, tăng 2,8% so với tháng trước và tăng 15% so với cùng kỳ. Ước tính quý III năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 490.838 tỉ đồng, tăng 4,7% so với quý trước và tăng 14,7% so với cùng kỳ.

Chị Trần Quỳnh Như (35 tuổi, TP.HCM) tâm sự: “Cuối năm luôn là thời điểm mình mở hầu bao nhiều nhất, từ mua sắm cá nhân tới quà tặng. Mình thường tận dụng các chương trình ưu đãi như hoàn tiền, giảm giá khi thanh toán bằng thẻ hay voucher khuyến mãi của các thương hiệu. Như thế vừa tiết kiệm vừa được thêm quà. Cảm giác chi tiêu thông minh luôn dễ chịu hơn rất nhiều.”

Người dân bắt đầu bước vào mùa mua sắm cao điểm cuối năm.

Trong khi đó với Đức Long (28 tuổi, Hà Nội), làm trong lĩnh vực marketing, việc mua sắm dịp cuối năm không chỉ là “săn sale”, mà còn là cách tận hưởng cuộc sống số. Long thường dùng app ngân hàng để thanh toán và xem luôn ưu đãi, hoàn tiền bởi giai đoạn này các tổ chức tín dụng cũng triển khai nhiều đặc quyền hấp dẫn. Việc mua sắm bây giờ không đơn thuần là chi tiêu, mà là cách tận dụng công nghệ để tối ưu tài chính cá nhân.

Theo các chuyên gia về marketing, hành vi tiêu dùng dịp cuối năm đang thay đổi rõ rệt so với trước đây. Người dân không chỉ mua sắm theo “cảm xúc”, mà bắt đầu có xu hướng chi tiêu chiến lược, tận dụng mọi nguồn ưu đãi từ cửa hàng, sàn thương mại điện tử đến các nền tảng tài chính.

Người Việt Nam có thói quen so sánh khuyến mãi, theo dõi các chương trình hoàn tiền, tích điểm và săn ưu đãi liên kết giữa ngân hàng - nhãn hiệu. Chính vì vậy, thương hiệu nào hiểu được nhịp tiêu dùng và gắn ưu đãi vào hành trình trải nghiệm của khách hàng, thay vì tung khuyến mãi rời rạc, sẽ chiếm được cảm tình lâu dài.

“Đây là thời điểm vàng để các ngân hàng khẳng định vai trò bạn đồng hành không chỉ hỗ trợ thanh toán, mà còn giúp khách hàng chi tiêu hiệu quả và có kế hoạch hơn”, các chuyên gia nhấn mạnh.

Chi tiêu thông minh - nhận ưu đãi dễ dàng cùng hệ sinh thái số SHB

Nắm bắt đúng tâm lý đó của người tiêu dùng, với mong muốn giúp khách hàng vừa tận hưởng mùa mua sắm cuối năm, vừa tối ưu chi tiêu, SHB mang đến chuỗi ưu đãi “chạm đâu cũng có quà”. Dù là mở thẻ ghi nợ quốc tế, chọn tài khoản số đẹp hay đơn giản là giới thiệu bạn bè qua app SHB SAHA, người dùng đều có thể nhận ngay nhiều phần quà thiết thực và ưu đãi giá trị. Tất cả gói gọn trong vài thao tác chạm - nhanh, tiện và cực kỳ “đáng săn”.

Khách hàng mới chỉ cần mở tài khoản eKYC trên ứng dụng SHB SAHA và chọn banner chương trình “Mở tài khoản eKYC - Nhận quà như ý” sẽ nhận ngay mã giảm giá 30.000 đồng khi nạp tiền điện thoại. Với những ai yêu thích “ngày vàng ưu đãi”, SHB còn giảm ngay 20.000 đồng cho các giao dịch nạp điện thoại từ 100.000 đồng trở lên vào các ngày mùng 5, 15 và 25 hàng tháng chỉ bằng cách nhập mã NGAYVANG.

Khách hàng trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ số từ SHB tại Ngày thẻ Việt Nam 2025.

Song song đó, khách hàng có thể chọn tài khoản số đẹp miễn phí với 12 số hoặc giảm đến 100% phí khi mở tài khoản 5, 6, 7, 8, 9, 10 số - vừa thể hiện phong cách cá nhân, vừa thu hút tài lộc theo quan niệm của người Á Đông. Với chương trình “Giới thiệu bạn ngay - Tiền triệu trong tay”, SHB tiếp tục lan tỏa niềm vui kết nối khi người giới thiệu nhận 30.000 đồng tiền thưởng cho mỗi lượt giới thiệu bạn bè mở tài khoản EKYC thành công, trong khi người được giới thiệu cũng nhận ngay eVoucher trị giá 30.000 đồng.

Đặc biệt, những khách hàng yêu thích chi tiêu qua thẻ không thể bỏ qua chương trình “Xài thẻ chất - Quà ngây ngất”. Khi mở mới và kích hoạt thẻ ghi nợ quốc tế SHB Mastercard hoặc SHB Visa Debit, khách hàng sẽ nhận ngay eVoucher 50.000 đồng nạp điện thoại trên app SHB SAHA và 50.000 điểm Reward khi phát sinh giao dịch từ 200.000 đồng. Các chủ thẻ hiện hữu cũng có cơ hội hoàn đến 200.000 đồng khi chi tiêu online vào các ngày vàng mua sắm tới đây như 11/11, 20/11, 12/12 hay 24/12.

Hàng trăm Evoucher quà tặng đang chờ đợi khách hàng chi tiêu thẻ.

Đại diện SHB cho biết, chuỗi ưu đãi này đã được ngân hàng triển khai xuyên suốt từ đầu năm 2025 và liên tục nhận được phản hồi tích cực từ đông đảo khách hàng. Không chỉ mang đến giá trị thiết thực qua quà tặng và hoàn tiền, các khuyến mãi còn giúp người dùng trải nghiệm trọn vẹn mùa mua sắm cuối năm trong không gian tài chính số tiện lợi, hiện đại.

“Với SHB, mỗi giao dịch không chỉ là một con số, mà là cơ hội để mang đến niềm vui và cảm giác được quan tâm cho khách hàng. Chúng tôi muốn cùng khách hàng hình thành thói quen chi tiêu thông minh, an toàn và tiện lợi. Khi mùa mua sắm cuối năm đến gần, SHB sẽ tiếp tục ra mắt thêm nhiều ưu đãi mới để hành trình tài chính của người Việt trở nên dễ dàng và nhiều cảm hứng hơn”, đại diện ngân hàng chia sẻ.