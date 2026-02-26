Cuộc sống của Nguyễn Hùng sau 2 bản hit 'Phép màu' và 'Còn gì đẹp hơn'

(VTC News) -

Nguyễn Hùng là cái tên nhận được nhiều chú ý ở cả mảng phim ảnh lẫn âm nhạc trong năm 2025. Nhờ vai Hải trong Mưa đỏ, tên tuổi anh bất ngờ vụt sáng.

Bên cạnh đó, hai ca khúc Phép màu và Còn gì đẹp hơn đưa anh vượt nhiều gương mặt để giành nhiều giải thưởng danh giá, trong đó nổi bật là chiến thắng 4 hạng mục tại Làn Sóng Xanh 2025, cú đúp ở giải thưởng Tinh hoa Việt.

Nguyễn Hùng vụt sáng nhờ 2 bản hit đình đám trong năm 2025.

Thời gian qua, cuộc sống của Nguyễn Hùng cũng rẽ sang hướng khác hoàn toàn so với trước. Nam ca sĩ tất bật với các dự án, xuất hiện dày đặc trong các chương trình nghệ thuật, sự kiện âm nhạc lớn nhỏ trên cả nước. Tài khoản mạng xã hội của anh bỗng chốc có lượng người theo dõi tăng nhanh.

Giọng ca sinh năm 1999 ví mình như “bước sang một trang mới của cuộc đời”. Nguyễn Hùng thừa nhận đôi lúc cũng hơi mệt nhưng anh vui vì được hát, cống hiến và thầm cố gắng không ngừng để đáp lại tình cảm của khán giả.

"Khi nhìn lại một năm đã qua, đôi khi tôi vẫn thấy choáng ngợp trước những điều vừa diễn ra", anh nói.

Mở đầu năm Bính Ngọ, Nguyễn Hùng tiếp tục góp mặt trong phim điện ảnh Cảm ơn người đã thức cùng tôi của đạo diễn Chung Chí Công.

Trong phim, Nguyễn Hùng vào vai đạo diễn trẻ nhiều hoài bão nhưng luôn phải đối mặt với sự mông lung và những chông gai trên con đường nghệ thuật. Nhân vật của anh đóng vai trò bổ trợ, tạo chiều sâu cho tuyến chính.

Chia sẻ tại buổi công chiếu phim, nam diễn viên bất ngờ tiết lộ anh từng đến casting (thử vai) cho vai nam chính nhưng không được chọn, thay vào đó cơ hội thuộc về Doãn Hoàng.

Ngược lại, Doãn Hoàng ban đầu lại thử vai của Nguyễn Hùng trước khi “bén duyên” với vai chính. Cả hai xem đây là cái duyên đặc biệt với dự án.

Nói về đam mê, Nguyễn Hùng cho rằng diễn xuất và âm nhạc có điểm chung lớn nhất là khả năng chạm đến cảm xúc người thưởng thức. Anh thừa nhận chưa từng vạch ra con đường điện ảnh cụ thể cho bản thân, nhưng khi thấy cơ hội phù hợp, anh sẽ chủ động nắm bắt.

Bên cạnh diễn xuất, Nguyễn Hùng còn sáng tác ca khúc Ở trong khu rừng cho phim. Anh mong bài hát mới được yêu thích như các bản hit trước đó như Phép màu, Còn gì đẹp hơn…

Nguyễn Hùng tiếp tục có vai diễn điện ảnh mới sau "Mưa đỏ".

Nói thêm về Nguyễn Hùng, đạo diễn Chung Chí Công cho biết việc anh góp mặt là cái duyên vì trước đó lịch casting đã kín. Tuy nhiên do một diễn viên vắng đột xuất nên Nguyễn Hùng được "thế chỗ".

"Hùng là người có tính cách rất quyết liệt. Bạn chủ động đi tìm cơ hội cho mình. Lần đầu gặp, tôi thấy Nguyễn Hùng có gương mặt rất điện ảnh, một màu sắc mà tôi nghĩ điện ảnh Việt Nam đang thiếu. Tôi từng nghĩ nếu có dự án phù hợp sẽ mời bạn ấy casting. Nhưng tôi không ngờ bạn lại chủ động và quyết liệt đến vậy", nam đạo diễn chia sẻ.

Cảm ơn người đã thức cùng tôi kể câu chuyện về ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ. Thông qua câu chuyện của họ, bộ phim gửi gắm thông điệp về sự bền bỉ theo đuổi ước mơ, đồng thời là lời tri ân dành cho những ai luôn lặng lẽ ở phía sau, tiếp thêm động lực để ta không bỏ cuộc.

Phim quy tụ dàn diễn viên gồm NSƯT Hữu Châu, Võ Phan Kim Khánh, Trần Doãn Hoàng, Nguyễn Hùng, Chi Phạm, Phương Nam..., bắt đầu công chiếu từ ngày 27/2.