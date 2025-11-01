Cuộc họp bí mật về Ukraine dự kiến diễn ra tại Tây Ban Nha

(VTC News) -

Tờ El Mundo (Tây Ban Nha) ngày 31/10 đưa tin, các quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine sẽ bí mật nhóm họp tại Madrid vào tuần tới để thảo luận các biện pháp tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev, cũng như phối hợp gây thêm sức ép với Nga.

Cuộc họp được cho là diễn ra trong điều kiện bảo mật tối đa vào ngày 4/11, với sự tham dự của đại diện 35 quốc gia. Theo tài liệu chính phủ mà El Mundo trích dẫn, các đại biểu được yêu cầu nộp điện thoại tại phòng riêng và không đăng tải bất kỳ thông tin nào lên mạng xã hội trong thời gian diễn ra hội nghị.

Một cuộc biểu tình ủng hộ Ukraine tại Madrid, Tây Ban Nha vào tháng 8/2025. (Ảnh: RT)

Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Albares dự kiến sẽ tham dự sự kiện này. Nội dung chính được cho là bàn về gia tăng viện trợ quân sự, hỗ trợ tài chính và các cam kết an ninh lâu dài cho Ukraine.

Trước đó, Nga cáo buộc các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng sâu trong lãnh thổ nước này không thể được thực hiện nếu không có sự hỗ trợ trực tiếp của các cơ quan tình báo phương Tây. Moskva nhiều lần cảnh báo rằng việc các nước phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev chỉ khiến xung đột leo thang mà không thay đổi được cục diện chiến trường.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây từ chối cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine, cho rằng Washington cần giữ gìn kho vũ khí của mình. Ông cũng hoãn vô thời hạn cuộc gặp trực tiếp dự kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest (Hungary).

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố ý định thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump miễn trừ cho Budapest khỏi các lệnh trừng phạt mới nhất đối với các công ty dầu mỏ Nga trong chuyến thăm Washington vào tuần tới.

Tuần trước, chính quyền Mỹ đã áp đặt các hạn chế đối với hai tập đoàn năng lượng lớn của Nga là Rosneft và Lukoil, với cáo buộc Moskva thiếu cam kết đối với tiến trình hòa bình Ukraine. Hungary, cùng với quốc gia láng giềng Slovakia, vẫn đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi các hạn chế này, do phần lớn dầu thô nhập khẩu của họ đến từ Nga qua đường ống, do không thể tiếp cận các chuyến hàng vận chuyển bằng đường biển.