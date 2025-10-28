Cuộc hội ngộ xúc động giữa Thứ trưởng Y tế và người được cứu sống ở cầu Nhật Tân

(VTC News) -

Trưa 27/10, tranh thủ ít phút trước giờ nghỉ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tới Bệnh viện E (Hà Nội) thăm và động viên anh T.H.H, 44 tuổi - người từng được ông trực tiếp “mở đường” đưa đi cấp cứu khi gặp nạn trên cầu Nhật Tân cách đây hai tháng.

Thứ trưởng Thuấn gửi lời chúc mừng tới bệnh nhân và gia đình, đồng thời đánh giá cao sự vào cuộc nhanh chóng, hiệu quả của tập thể y bác sĩ Bệnh viện E. “Đây là minh chứng cho giá trị của thời gian vàng trong cấp cứu chấn thương, mỗi phút được rút ngắn đều có thể cứu một mạng người”, ông nói.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện kích hoạt hệ thống báo động toàn viện - Emergency Codes, huy động các chuyên khoa cấp cứu, tim mạch, gây mê hồi sức, phẫu thuật, hồi sức tích cực hội chẩn để chọn phương án điều trị tối ưu.

Anh H. được đưa thẳng vào phòng mổ, thực hiện song song hai ca phẫu thuật, dẫn lưu khoang màng phổi và lấy máu tụ giải tỏa não nhằm kiểm soát tổn thương, giải phóng chèn ép và cố định xương đòn.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, hôn mê sâu, với chấn thương sọ não có máu tụ dưới màng cứng, dập não, chảy máu dưới nhện; đa gãy xương sườn, xương đòn, chấn thương cột sống và dập phổi gây tràn khí - tràn máu màng phổi. Đây là tình huống “ngàn cân treo sợi tóc”, tiên lượng rất nặng.

“Người bệnh được cứu sống nhờ cấp cứu kịp thời. Nếu chậm thêm vài phút, kết cục có thể khác”, ThS.BS Nguyễn Đình Thuyên – khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc, Bệnh viện E chia sẻ.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn tới Bệnh viện E (Hà Nội) thăm và động viên anh T.H.H.

Anh H. đã qua giai đoạn nguy kịch, có thể tự thở, tự nhận biết, tay chân cử động được dù vẫn yếu nửa người. “Bệnh nhân đang phục hồi tốt, tiếp tục được theo dõi và tập phục hồi chức năng”, ThS.BS Kiều Quang Thuận – khoa Phẫu thuật cột sống cho biết.

Gia đình bệnh nhân xúc động bày tỏ lòng biết ơn tới Thứ trưởng Trần Văn Thuấn và các y bác sĩ Bệnh viện E. “Nếu hôm đó không có sự hỗ trợ kịp thời của Thứ trưởng và nỗ lực của bệnh viện, có lẽ anh H. đã không còn cơ hội sống”, người nhà bệnh nhân nói.

Trước đó, anh H. gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang đi làm về, bất tỉnh tại chỗ trên cầu Nhật Tân. Vụ việc diễn ra vào giờ cao điểm, khiến giao thông ùn ứ, trong khi tính mạng nạn nhân bị đe dọa từng phút.

Lúc này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tình cờ đi công tác ngang qua, lập tức chỉ đạo đưa nạn nhân tới Bệnh viện E xử trí ca chấn thương nặng.

Ngay trên đường vận chuyển, Thứ trưởng liên hệ với lãnh đạo Bệnh viện E yêu cầu kích hoạt hệ thống cấp cứu khẩn cấp, chuẩn bị sẵn mọi điều kiện để tiếp nhận và xử trí bệnh nhân, tận dụng tối đa "giờ vàng" trong cấp cứu.