Cuộc đua xe hybrid tăng nhiệt, loạt tân binh xuất hiện trong tháng 10

(VTC News) -

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), dòng xe hybrid tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong tháng 9. Tổng cộng, các thành viên của hiệp hội đã bán ra 1.371 xe hybrid, tăng 5% so với tháng trước.

Ngôi vương doanh số dòng xe này đã có sự thay đổi. Toyota Corolla Cross HEV tăng mạnh doanh số gần 40%, từ 218 xe (tháng 8) lên 303 xe (tháng 9), vị trí doanh số từ thứ 4 lên ngôi đầu bảng. Mẫu xe có mức giá từ 905 triệu đồng.

Toyota đang là ông vua doanh số xe hybrid tại Việt Nam.

Honda CR-V e:HEV RS bàn giao 273 chiếc (tăng 2,2%) tới tay khách hàng. Với kết quả này, mẫu xe SUV của Honda lùi xuống vị trí thứ 2.

Ở vị trí thứ 3, 4 và 5 là Toyota Innova Cross HEV, Suzuki XL7 Hybrid và Toyota Yaris Cross HEV với lần lượt 259, 249, 122 xe bán ra.

Tính đến hết 9 tháng đầu năm 2025, Toyota Innova Cross HEV tiếp tục dẫn đầu thị trường xe hybrid với doanh số 2.111 chiếc. Theo sau là Toyota Corolla Cross HEV với 1.953 xe, Suzuki XL7 đạt 1.845 xe và Honda CR-V e:HEV RS ghi nhận 1.558 xe bán ra.

Việc hai mẫu xe 7 chỗ là Toyota Innova Cross HEV và Suzuki XL7 nằm trong nhóm dẫn đầu cho thấy nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng đối với các dòng xe hybrid phục vụ gia đình và kinh doanh vận tải hành khách.

Mẫu MPV cỡ trung Innova Cross bản hybrid được yêu thích.

Trong khi đó, Toyota Corolla Cross HEV và Honda CR-V e:HEV RS cũng được đánh giá cao nhờ thiết kế rộng rãi, tiện nghi cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội của hệ thống hybrid - những yếu tố phù hợp với nhóm khách hàng gia đình trẻ.

Theo thống kê của Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), trong 3 quý đầu năm 2025, các thành viên hiệp hội đã tiêu thụ tổng cộng 9.785 xe hybrid, tăng tới 73% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh rõ xu hướng người tiêu dùng quan tâm lựa chọn xe xăng lai điện.

Quy mô doanh số còn có thể lớn hơn, khi thương hiệu như Jaecoo, BYD hay các hãng xe sang như Lexus, Mercedes-Benz, BMW, Volvo có nhiều xe hybrid xong chưa công bố doanh số cụ thể.

Từ đầu năm 2025 đến nay, thị trường đã ghi nhận sự góp mặt của nhiều mẫu hybrid mới. Suzuki Fronx mild-hybrid, Volkswagen Golf eTSI, Mercedes-Benz E-Class 2025 dùng hệ thống hybrid 48V hay BYD Seal 5 PHEV sẽ là những cái tên chuẩn bị gia nhập thị trường xe hybrid ngay trong tháng này.

Trong đó, BYD Seal 5 là mẫu xe hybrid sạc ngoài (PHEV) tiếp theo ra mắt. Được định vị trong phân khúc sedan hạng C, Seal 5 trở thành mẫu xe PHEV thứ hai của hãng xe Trung Quốc tại thị trường Việt Nam, bên cạnh mẫu SUV Sealion 6.

BYD Seal 5 là sedan hạng C đầu tiên trang bị công nghệ PHEV. Xe trang bị công nghệ pin DM-i Super Hybrid, giải pháp đã được BYD ứng dụng trên SEALION 6 đang bán tại Việt Nam.

Xe có thể chạy thuần điện 120 km, phù hợp cho nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị mà không tiêu hao nhiên liệu xăng. Trong khi đó, tổng phạm vi di chuyển kết hợp lên tới 1.200 km, bảo đảm sự an tâm trên những chuyến đi dài.

BYD SEAL 5 ấn tượng với kích thước vượt trội trong phân khúc, xe sở hữu chiều dài lên đến 4.780 mm và trục cơ sở 2.718 mm. Những thông số này mang lại không gian nội thất rộng rãi, tạo sự thoải mái cho cả hành khách phía trước, phía sau lẫn không gian khoang hành lý.

Nhu cầu của thị trường còn được khẳng định, khi những mẫu xe hybrid "made in Vietnam" có thể xuất hiện trong thời gian tới.

Tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam Nakano Keita, chia sẻ: “Toyota Việt Nam sẽ tiến hành hiện đại hóa trụ sở mới, nhà máy sản xuất, đồng thời khởi động dây chuyền sản xuất mẫu xe hybrid đầu tiên, với tổng vốn đầu tư hơn 360 triệu USD”.

Tính đến nay, tổng cộng 18.731 xe Toyota hybrid đã được bán ra sau 5 năm ra mắt tại thị trường Việt Nam, là "vua doanh số" của dòng xe này.