Cung điện ma ám: Nội dung, lịch chiếu phim và diễn viên tham gia

(VTC News) -

Nội dung phim Cung điện ma ám

Bộ phim Cung điện ma ám (The Haunted Palace) đang là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc gây chú ý, khi được phát sóng cùng thời điểm với nhiều phim có dàn diễn viên đình đám như Chuyện đời bác sĩ nội trú (Resident Playbook) của đài tvN (Hàn Quốc), Đẹp hơn thiên đường (Heavenly Ever After) của đài JTBC (Hàn Quốc).

Cung điện ma ám khởi đầu với rating (tỉ suất người xem) 9,2% ở tập 1, sau đó liên tục duy trì rating khoảng 8-9% ở các tập kế tiếp. Tập 6 vừa lên sóng ngày 3/5 đã ghi nhận rating 8,8% (theo trang Nielsen Korea - Hàn Quốc). Theo truyền thông Hàn Quốc, đây là mức rating ổn định đối với bộ phim dự kiến ​​dài 16 tập.

Cung điện ma ám là phim hài lãng mạn, cổ trang, kết hợp yếu tố kỳ ảo, xoay quanh Yeori (Bona thủ vai) - một pháp sư từ chối số phận của mình là một nhà ngoại cảm, và Kang Chul - một imugi cổ đại (sinh vật giống rắn) bị mắc kẹt trong cơ thể mối tình đầu của Yeori, Yoon Gap (Yook Sung Jae thủ vai).

Cung điện ma ám là bộ phim Hàn Quốc có tỉ lệ người xem cao nhấ nhất hiện nay

Diễn viên tham gia phim Cung điện ma ám

Không nhiều người biết Bona và Yook Sung Jae là bạn thân trước cả khi họ hợp tác trong Cung Điện Ma Ám. Cùng tham gia Na-rae Sik (tập 29), bộ đôi tiết lộ đã có tình bạn 16 năm. Họ gặp nhau lần đầu ở buổi audition của JYP, sau đó cùng ký hợp đồng thực tập sinh tại CUBE Ent.

Bona có 6 năm thực tập tại CUBE trước khi chuyển đến Starship Ent, ra mắt với WJSN vào năm 2016. Yook Sung Jae ra mắt vào năm 2012 cùng BTOB - nhóm nam dưới trướng CUBE. Hiện tại, anh ký hợp đồng với IWILL Media. Với Bona, Sung Jae là người bạn quý giá cũng là tiền bối cho cô nhiều lời khuyên.

Cả hai rơi vào trạng thái "hỏn lọn" khi biết sẽ nên đôi trong Cung Điện Ma Ám. Trả lời tạp chí Cosmopolitan Korea, Bona cho biết cũng từng lo lắng về việc nhập vai khi đối phương lại là bạn thân: "Nhưng sau lần quay đầu tiên, tôi cảm thấy rất thoải mái. Thật tuyệt khi có thể tự nhiên hỏi những điều như "Tớ vừa làm ổn chứ?" trên phim trường". Sung Jae bộc bạch: "Đó cũng là điều làm tôi thoải mái. Tôi nghĩ sự thân quen, dễ chịu ấy đã tạo nên tương tác ăn ý giữa chúng tôi".

Lịch chiếu của phim Cung Điện Ma Ám (The Haunted Palace)

Cung điện ma ám gồm 16 tập, với thời lượng mỗi tập là 70 phút. Lịch chiếu Cung điện ma ám như sau:

Tập 1: 18/4/2025

Tập 2: 19/4/2025

Tập 3: 25/4/2025

Tập 4: 26/4/2025

Tập 5: 2/5/2025

Tập 6: 3/5/2025

Tập 7: 9/5/2025

Tập 8: 10/5/2025

Tập 9: 16/5/2025

Tập 10: 17/5/2025

Tập 11: 23/5/2025

Tập 12: 24/5/2025

Tập 13: 30/5/2025

Tập 14: 31/5/2025

Tập 15: 6/6/2025

Tập 16: 7/6/2025

Trên đây là các thông tin về bộ phim Cung điện ma ám mời quý bạn đọc đón xem.