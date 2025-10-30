Cân hành lý ở cửa ra máy bay: Không phải làm khó mà vì an toàn, công bằng

(VTC News) -

Vài năm trước, tôi bay Aeroflot từ Hà Nội đến Moskva. Sau khi tôi đặt vali xách tay lên khoang, ngồi yên vị, một người phụ nữ nhờ nâng vali của chị. Tôi hơi ngạc nhiên vì theo quy định, hành lý xách tay chỉ nặng tối đa 7kg, ai cũng tự làm được. Nhưng tôi vẫn đứng dậy, nắm quai nhấc thử. Vali nặng trịch, không nâng nổi một tay, ước chừng trên 20kg, gấp ba tiêu chuẩn.

Tôi từ chối, vì khối hàng ấy có thể làm sập khoang, rơi xuống đầu. Những người đi cùng người phụ nữ đó hò nhau nhấc lên. Sau mới biết, đây là nhóm buôn bán, bay giữa Moskva và Hà Nội như đi chợ. Ngoài hành lý ký gửi, họ còn nhồi hàng vào vali xách tay, qua mặt nhân viên Aeroflot nhờ kẽ hở: Cửa lên máy bay không có cân.

Trải nghiệm ấy khiến tôi suy ngẫm về quy định hàng không. Ở các sân bay quốc tế như Changi, Heathrow hay Narita, cân hành lý đặt ngay cửa kiểm soát. Hành khách tự đặt vali lên cân, đo kích thước bằng khung kim loại. Không ai phàn nàn vì hiểu đây là quy tắc chung, đảm bảo an toàn.

Tôi từng bay Singapore Airlines, vali 8kg bị yêu cầu ký gửi dù chỉ thừa 1kg. Nhân viên giải thích: Khoang chịu lực hạn chế, quá tải có thể gây tai nạn. Hành khách chấp hành ngay. Văn hóa tuân thủ hình thành từ ý thức cộng đồng.

Quy định hành lý tại cửa ra máy bay khiến nhiều khách hàng tranh cãi. (Ảnh minh họa: Vlink)

Ở Việt Nam, một hãng hàng không nội địa vừa triển khai cân hành lý xách tay tại cửa ra máy bay và gặp phản ứng dữ dội. Nhiều bình luận chỉ trích gay gắt: “Làm khó khách”, “hãng bay Việt kỳ cục”, thậm chí “văn hóa thế nào thì hành xử như thế”... Có người quay video tranh cãi, cho rằng hành lý nặng hơn chút chẳng sao.

Phản ứng này phản ánh tư duy bừa bãi, bỏ qua quy chuẩn, chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân.

Tôi ủng hộ tuyệt đối việc cân hành lý tại cửa ra máy bay. Đây là biện pháp cần thiết vì an toàn, công bằng và giáo dục ý thức.

Thứ nhất, an toàn. Khoang hành lý trên cao không phải kho vô tận. Chúng chịu lực 7-10kg mỗi vali. Quá tải, khoang có thể biến dạng, rơi xuống khi có nhiễu động không khí hoặc hạ cánh gấp. Theo ICAO, hành lý xách tay quá nặng gây nhiều sự cố.

Năm 2018, chuyến bay của Southwest Airlines (Mỹ) có hành khách bị thương vì vali rơi. Ở Việt Nam, dù chưa tai nạn lớn, rủi ro luôn hiện hữu. Máy bay chật, hàng trăm vali 20-30kg nhồi nhét, ảnh hưởng cân bằng phi cơ. Tiếp viên – đa phần là nữ – nâng hạ vali nặng sẽ có nguy cơ chấn thương. Sự quá tải còn làm chậm lên, xuống máy bay, tăng rủi ro delay.

Thứ hai, công bằng. Quy định 7kg áp dụng cho tất cả. Ai tuân thủ thì thiệt nếu người khác lách luật. “Thương nhân chợ trời” nhồi hàng, chiếm khoang, hành khách sau phải ký gửi khẩn, mất phí. Phụ nữ, người cao tuổi, trẻ em chịu thiệt. Việc cân tại cửa ra sẽ loại bỏ đặc quyền, buộc phải bình đẳng. Hãng không phạt nếu chấp hành từ đầu; chỉ xử vi phạm. Đó là công bằng thực sự.

Thứ ba, giáo dục ý thức. Việt Nam hội nhập hàng không quốc tế với hàng triệu lượt bay mỗi năm. Tư duy “miễn mình được việc” phải thay đổi. Thái Lan, Indonesia cân tại gate từ lâu, hành khách quen dần. Ban đầu họ phản ứng, nay thành chuẩn mực. Ở ta, sự phản đối xuất phát từ thói quen cũ: Ký gửi đầy, xách tay nhồi thêm. Hãng bay không phải kho hàng di động. Họ chịu trách nhiệm về 200-300 mạng người. Cân là tín hiệu: An toàn trên hết.

Để hiệu quả, cần thực hiện khéo. Hãng thông báo rõ từ vé, website; đặt biển hướng dẫn; kiểm soát từ quầy check-in, tránh dồn ứ ở cửa ra máy bay. Nhân viên giải thích lợi ích, không áp đặt; hỗ trợ ký gửi miễn phí phần thừa, cung cấp túi chia nhỏ. Sân bay lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài phối hợp lắp cân chuẩn.

Phản đối cân hành lý tại cửa ra máy bay với cái cớ “văn hóa hành xử” là ngụy biện. Văn hóa là tuân thủ vì cộng đồng. Ở Nhật, hành khách tự giác; ở Đức, đúng giờ là tôn trọng. Vali nặng hại cả chuyến. Hãy nghĩ đến tiếp viên mệt mỏi, trẻ em ngồi dưới khoang, nếu vali rơi là thảm họa.

