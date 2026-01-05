Dẫn giải 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm nhận hối lộ tới toà

Từ năm 2018 đến 2025, lợi dụng các quy định pháp luật, một số bị cáo là lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ tại các đơn vị chuyên môn thuộc Cục An toàn thực phẩm cùng một số cá nhân, doanh nghiệp đã có hành vi đưa, nhận hối lộ.