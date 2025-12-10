Cử nhân AI đầu tiên tốt nghiệp xuất sắc, 22 tuổi trở thành trợ giảng đại học

(VTC News) -

Tháng 6/2025, Lê Phạm Hoàng Trung (SN 2003) tốt nghiệp loại xuất sắc với GPA 9.08 và điểm rèn luyện toàn khóa đạt 94, trở thành tân cử nhân đầu tiên ngành Trí tuệ nhân tạo tại trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Sau 6 tháng tốt nghiệp, Trung là trợ giảng tại Bộ môn Truyền thông, khoa Mạng máy tính và Truyền thông, trường Đại học Công nghệ Thông, Đại học Quốc gia TP.HCM ở tuổi 22.

Trung trở thành tân cử nhân ngành Trí tuệ nhân tạo vào tháng 6/2025. (Ảnh: NVCC)

Năm 2021, chàng trai chuyên Lý của trường THPT chuyên Tiền Giang, Đồng Tháp bước chân vào cánh cổng đại học và theo học chuyên ngành hoàn toàn mới - Trí tuệ nhân tạo. Khác với nhiều bạn học chuyên tin, chuyên toán có nền tảng kiến thức chuyên ngành, Trung bước vào ngành AI với kiến thức hạn chế.

Những buổi học đầu tiên, cậu thường xuyên không theo kịp tốc độ giảng bài, đặc biệt là ở các môn nền tảng đòi hỏi tư duy toán - thuật toán.

Cảm giác "hụt hơi" so với bạn bè khiến Trung dành phần lớn thời gian sau giờ học để tự học lại toàn bộ nội dung, từ toán cao cấp, lập trình cơ bản đến các mô hình AI đầu tiên. Cậu xây dựng cho mình thói quen ôn lại bài trong ngày, xem thêm tài liệu tham khảo, làm bài tập nâng cao để nắm chắc kiến thức. Trung cho biết chính giai đoạn chậm chạp ấy giúp cậu từng bước theo kịp tốc độ học, tạo nền tảng đủ vững để kiên trì với ngành học.

Ngay từ năm nhất, Trung đặt mục tiêu tốt nghiệp sớm để tiếp tục theo học bậc thạc sĩ. Ban đầu, Trung định hướng tới công việc lập trình viên phần mềm - lựa chọn ổn định và quen thuộc với sinh viên công nghệ.

Tuy nhiên, trong một buổi trao đổi học thuật, giảng viên hướng dẫn định hướng Trung thử sức ở lĩnh vực nghiên cứu, bởi khả năng tự học đều đặn và tư duy hệ thống của cậu có thể phù hợp với hướng đi này.

Từ đó, Trung dần chuyển trọng tâm từ “làm sản phẩm” sang “hiểu bản chất” AI, chủ động tham gia các dự án nghiên cứu cùng các giảng viên trong trường. Trong quá trình này, cậu có một số kết quả được đăng tải trên tạp chí uy tín trong ngành và hội nghị quốc tế - bước đệm quan trọng giúp Trung xác định mục tiêu dài hạn là trở thành một nhà nghiên cứu trong lĩnh vực AI.

Trung tham gia Hội nghị Quốc tế về Trí tuệ Tập thể Tính toán (ICCCI 2025) vào tháng 11/2025 (Ảnh: NVCC)

Thời điểm chuẩn bị tốt nghiệp, Trung đối diện áp lực lớn khi nhiều sinh viên trong lớp chuyển sang thực tập doanh nghiệp để tìm cơ hội việc làm, trong khi bản thân tập trung cho đề tài nghiên cứu và mục tiêu tốt nghiệp sớm.

“Thấy các bạn đã đi thực tập, trong khi bản thân vẫn đang cố gắng học dồn để tốt nghiệp sớm, em cảm thấy bản thân như đang thụt lùi lại”, Trung kể.

Nhờ sự định hướng từ giảng viên hướng dẫn và mục tiêu học thuật được xác định rõ ràng, Trung duy trì lịch làm việc dày, buổi sáng đi học tại trường còn buổi tối dành thời gian làm nghiên cứu.

Trung tốt nghiệp với GPA 9.08, là một trong ba sinh viên có kết quả học tập cao nhất của khóa AI đầu tiên. Thành tích này giúp Trung nhận Bằng khen của Giám đốc Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trung đang theo học bậc Thạc sĩ, chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM, đồng thời tham gia giảng dạy tại trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Thành tích nghiên cứu khoa học:

- Tác giả chính 01 bài báo đăng tạp chí ISI-Q1, Impact Factor 15.5.

- Đồng tác giả chính 01 bài báo hội nghị quốc tế rank B.

- Đồng tác giả 02 bài báo hội nghị quốc tế. Thành tích học tập rèn luyện:

- Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia TP. HCM. cho thành tích học tập xuất sắc (2025).

- Giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học (2025)

- Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường (2022–2023).

- Danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác (năm 2022, 2023, 2024).

- Gương Đảng viên trẻ điển hình giai đoạn 2022–2024.