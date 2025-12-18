Cụ bà U80 'gây bão' khi diện bikini khoe cơ bắp tại cuộc thi thể hình

(VTC News) -

Ở tuổi 72, bà Lin Sui-tzu, sống ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng khi xuất hiện trên sân khấu một cuộc thi thể hình với bộ bikini, tự tin khoe vóc dáng săn chắc và những khối cơ cuồn cuộn. Đây là điều hiếm thấy ở độ tuổi thường gắn liền với sự chậm chạp, tĩnh tại. Hình ảnh mạnh mẽ của người phụ nữ U80 trên sàn đấu khiến nhiều người phải thừa nhận tuổi tác đôi khi chỉ là con số.

Lin Sui-tzu được gọi là “bà cụ vận động viên thể hình” sau khi tham gia Giải vô địch Thể hình và Thể dục Cúp Tổng thống năm 2025. Bà tranh tài ở hạng mục dành cho thí sinh trên 70 tuổi và nhanh chóng ghi điểm với ban giám khảo lẫn khán giả nhờ thân hình gọn gàng, cơ bắp rõ nét cùng nụ cười rạng rỡ, tự tin suốt phần trình diễn.

Bà Lin gây sốt khi diện bikini, khoe cơ bắp tại cuộc thi thể hình như U30. (Ảnh: SCMP)

Bà Lin có 5 cháu ngoại. Sự tương phản giữa hình ảnh người bà hiền hậu trong gia đình và vóc dáng mạnh mẽ trên sân khấu thi đấu tạo nên sức hút đặc biệt, khiến câu chuyện của bà lan truyền trên mạng xã hội, khơi dậy làn sóng ngưỡng mộ và truyền cảm hứng sống tích cực cho nhiều người.

Ít ai biết rằng, trước khi nổi tiếng với hình ảnh vận động viên thể hình, bà Lin đã có nhiều năm làm người hướng dẫn về bệnh tiểu đường tại Trung tâm Cộng đồng Minsheng ở Đài Bắc. Trong nhiều thập kỷ, bà tư vấn cho bệnh nhân cách kiểm soát huyết áp và đường huyết thông qua chế độ ăn uống lành mạnh kết hợp vận động thể chất.

Theo bà Lin, không ít người gặp khó khăn trong việc duy trì lối sống này. Lý do mà bà nghe nhiều nhất là “không có thời gian” hoặc “tuổi cao rồi, tập luyện cũng chẳng để làm gì”. Những lời than phiền ấy khiến bà trăn trở và thôi thúc bà làm điều gì đó thiết thực hơn thay vì chỉ dừng lại ở lời khuyên.

Bà Lin hướng dẫn bệnh nhân cách kiểm soát huyết áp cao và duy trì sức khỏe nhưng nhiều người thấy khó làm theo, điều này thúc đẩy bà làm gương bằng cách tập thể hình. (Ảnh: CNA)

Để làm gương cho chính những bệnh nhân của mình, bà Lin quyết định bắt đầu tập tạ khi đã 69 tuổi. Ban đầu, mục tiêu của bà chỉ đơn giản là tự trải nghiệm phương pháp tập kháng lực mà bà vẫn thường khuyến nghị cho người cao tuổi. Càng tập luyện, bà càng nhận ra những thay đổi tích cực rõ rệt của cơ thể.

“Tôi từng nghĩ tập tạ chỉ là để xây dựng những khối cơ đồ sộ. Nhưng rồi tôi nhận ra, điều quan trọng hơn là sức khỏe tổng thể và độ săn chắc của cơ bắp", bà Lin chia sẻ với tạp chí Common Health. Theo bà, tập luyện sức mạnh không chỉ giúp cải thiện thể lực mà còn mang lại sự tự tin và tinh thần lạc quan.

Sự kiên trì của bà nhanh chóng mang lại thành quả. Năm 2023, bà Lin giành vị trí thứ ba tại Giải vô địch thể hình quốc gia, trước khi tiếp tục đạt vị trí thứ hai tại Giải vô địch TBFA vào năm 2024. Những thành tích này không chỉ đánh dấu bước tiến trong hành trình cá nhân của bà mà còn phá vỡ nhiều định kiến về giới hạn tuổi tác trong thể thao.

Bà Lin tham gia nhiều cuộc thi và đạt vị trí cao. (Ảnh: CNA)

Sự thay đổi của bà Lin khiến gia đình, đặc biệt là 5 người cháu trai, không khỏi bất ngờ. Bà kể lại một kỷ niệm đáng nhớ: “Có lần tôi tắm cùng cháu trai, cháu nhìn thấy tôi rồi reo lên: ‘Nữ siêu anh hùng bất khả chiến bại!’”. Câu nói ngây thơ ấy trở thành động lực lớn để bà tiếp tục rèn luyện mỗi ngày.

Chồng bà, ông Chen Bingjian, một bác sỹ tim mạch nổi tiếng, cũng hoàn toàn ủng hộ hành trình tập luyện của vợ. Ông cho rằng, việc hình thành thói quen vận động thường xuyên vô cùng quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người Đài Loan đang đối mặt với các vấn đề như huyết áp cao, đường huyết cao, cholesterol cao. Theo ông, các bài tập sức mạnh mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe tim mạch và thể chất nói chung.

Bí quyết chống lão hóa của bà Lin được đánh giá là vừa đơn giản, vừa kỷ luật. Bà dành trọn giờ đầu tiên mỗi buổi sáng, từ thứ Hai đến thứ Sáu, để tập tạ. Chế độ ăn uống của bà tập trung vào thực phẩm nguyên chất, hạn chế carbohydrate. Ngoài ra, bà còn duy trì lối sống năng động thông qua yoga, khiêu vũ và hội họa, giúp cân bằng cả thể chất lẫn tinh thần.

“Tôi hy vọng rằng ngay cả khi về già, tôi vẫn có thể dạy mọi người vẽ tranh, khiêu vũ và nâng tạ ở viện dưỡng lão", bà Lin bày tỏ mong muốn. Với bà, sống lâu không chỉ là kéo dài thời gian, mà quan trọng hơn là sống có mục đích và niềm vui.

Bà cũng thường nhắc đến nỗi băn khoăn của nhiều bệnh nhân: “Sống lâu mà chẳng có việc gì để làm thì còn ý nghĩa gì nữa?”. Trước câu hỏi ấy, bà Lin khẳng định rằng, nửa sau cuộc đời vẫn còn dài và đầy tiềm năng. Chỉ cần có ý chí, không bao giờ quá muộn để học điều mới, cải thiện sức khỏe và làm giàu đời sống tinh thần.

Trước khi nổi tiếng với tư cách là một vận động viên thể hình, Lin đã dành nhiều năm làm việc với vai trò là người hướng dẫn về bệnh tiểu đường. (Ảnh: Facebook)

Câu chuyện của bà Lin nhanh chóng tạo nên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự thán phục trước kỷ luật và vẻ ngoài trẻ trung của bà. Một bình luận: “Bà ấy 72 tuổi ư? Trông trẻ hơn ít nhất 20 tuổi. Mồ hôi đúng là loại serum chống lão hóa tốt nhất”.

Người khác hài hước nhận xét: “Cháu trai của bà chắc chắn có thể tự hào nói rằng: ‘Bà tôi còn khỏe hơn các bạn’".