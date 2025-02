Cụ bà 88 tuổi rơi xuống giếng sâu ở Tuyên Quang

(VTC News) -

Ngày 14/2, Công an xã An Khang (thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) vừa cứu thành công cụ bà 88 tuổi bị rơi xuống giếng sâu dưới thời tiết giá lạnh.

Cụ bà được đưa lên mặt đất an toàn.

Chị Lê Thị Bích H., con gái bà Lã Thị T. (sinh năm 1937, trú tại thôn An Lộc A, xã An Khang) cho biết, sáng cùng ngày, chị phát hiện mẹ mình rơi xuống giếng nước sau nhà, mực nước sâu khoảng 5m. Gia đình chị H. lập tức báo Công an xã An Khang ứng cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã An Khang khẩn trương có mặt, tiếp cận hiện trường. Bà T. tuổi cao, thời tiết lạnh, nếu không nhanh chóng đưa nạn nhân lên khỏi giếng kịp thời sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Chiếc giếng sâu, hẹp là nơi xảy ra vụ việc.

Đại úy Trần Việt Phương, cán bộ Công an xã An Khang sử dụng thang và dây thừng lập tức xuống giếng nước sâu và lạnh, vừa giải cứu vừa trấn an, động viên tinh thần nạn nhân.

Đến 10h05 cùng ngày, lực lượng công an cứu được cụ bà lên mặt đất an toàn và đưa đến trạm y tế để kiểm tra sức khỏe.