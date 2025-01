Một phụ nữ thoát chết hy hữu khi rơi xuống giếng sâu 25m, mắc kẹt 24h ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Ngày 3/1, Công an xã Ea Ngai (huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa cứu được một phụ nữ bị rơi xuống giếng sâu 25m và mắc kẹt hơn 24h.

Theo lãnh đạo Công an xã Ea Ngai, người phụ nữ rơi xuống giếng là bà N.T.H. (trú tại tỉnh Phú Yên), thời gian gần đây, bà H. đến tỉnh Đắk Lắk để hái cà phê thuê.

Lực lượng chức năng đã giải cứu thành công người phụ nữ bị rơi xuống giếng, mắc kẹt hơn 24h.

Theo thông tin ban đầu, trưa 2/1, bà H. đang đi lượm cà phê tại địa bàn thôn 2, xã Ea Ngai thì không may rơi xuống giếng sâu khoảng 25m, miệng giếng có đường kính nhỏ, đáy giếng không có nước.

Bà H. bị mắc kẹt dưới giếng hơn 24h thì đến gần 10h trưa ngày 3/1 người dân mới phát hiện và báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đến ứng cứu.

Công an xã Ea Ngai tiếp nhận tin báo đã tổ chức lực lượng tới hiện trường và huy động người dân đưa thêm phương tiện đến hỗ trợ.

Nhận thấy tình hình nguy cấp, vì giếng sâu, người bị nạn có thể ngạt thở nên Công an xã Ea Ngai lập tức triển khai phương án cứu hộ. Sau khoảng 20 phút nỗ lực ứng cứu, lực lượng công an và người dân đã cứu người phụ nữ bị nạn lên bờ an toàn.

Khi người dân mang trục quay tới, một chiến sĩ Công an xã Ea Ngai đã ngồi vào rọ sắt và xuống dưới để triển khai cứu hộ.

Ngay khi trục vớt thành công, bà H. bị gãy hai chân, đa chấn thương. Lực lượng Công an xã Ea Ngai đã đưa phụ nữ nói trên đến Trung tâm Y tế thị xã Buôn Hồ cấp cứu, điều trị. Hiện tại sức khỏe nạn nhân đã ổn định.