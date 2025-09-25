Mới đây, UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo các sở, ngành tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm bảo đảm an toàn giao thông quý III/2025. Trong đó, nghiên cứu, đề xuất bổ sung các hình thức xử phạt mới như lao động công ích.

Đây là các nội dung thực hiện theo Thông báo 435 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho quý III.

Trong đó đáng chú ý, Công an TP.HCM được giao nghiên cứu, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hình thức xử phạt lao động công ích cho người vi phạm giao thông, bên cạnh các mức phạt tiền hiện hành.

Đây được xem là biện pháp mới nhằm răn đe, nâng cao ý thức chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông và giảm tái phạm.

TP.HCM nghiên cứu, đề xuất phạt lao động công ích với người vi phạm giao thông. (Ảnh minh hoạ: Google Studio AI)

Ngoài ra, Công an TP.HCM được giao chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc tăng cường xử lý các hành vi vi phạm được xác định là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông, tập trung xử lý vi phạm theo 6 nhóm chuyên đề đã được Bộ Công an chỉ đạo từ đầu năm 2025. Đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng trong quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đẩy nhanh kế hoạch bảo trì hạ tầng giao thông năm 2025, xây dựng Đề án “Thành phố an toàn giao thông” với lộ trình khuyến khích người dân chuyển từ phương tiện cá nhân sang giao thông công cộng và phương tiện xanh.

Đơn vị này cũng phải kiểm tra, tham mưu xử lý dứt điểm công trình lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt, “lấy lại” đường cho người đi bộ, bảo đảm an toàn cho kết cấu hạ tầng và người tham gia giao thông.

Trong lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ quản lý chặt việc học sinh sử dụng xe đạp điện, xe máy điện, xe dưới 50 cm³; đồng thời phối hợp Cảnh sát giao thông hướng dẫn kỹ năng, kiến thức an toàn trước khi các em tham gia giao thông.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao Sở Tài chính có nhiệm vụ cân đối ngân sách để sửa chữa, khắc phục các điểm xung yếu trên đường sắt, cầu, hầm, đường ngang theo đúng Luật Ngân sách và Luật Đầu tư công.

Đối với UBND và Ban An toàn giao thông cấp xã được yêu cầu phải nhanh chóng kiện toàn tổ chức, xây dựng kế hoạch cụ thể, chịu trách nhiệm quản lý, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm đất và hành lang an toàn đường sắt. Đồng thời phối hợp chặt với các sở ngành để bảo đảm trật tự giao thông theo phân cấp.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp, đề xuất UBND Thành phố xem xét, giải quyết.