Cố vượt qua đường ngang, ô tô tải bị tàu hoả tông bẹp rúm ở Hà Nội

(VTC News) -

Tối 25/2, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam xác nhận, một vụ tai nạn đường sắt vừa xảy ra tại xã Ngọc Hồi (Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin đầu, tàu chở khách SE3 chạy chiều Hà Nội - TP.HCM khi đi tới địa bàn xã Ngọc Hồi thì va chạm với xe tải cố tình vượt qua đường ngang có cảnh báo tự động.

Cú tông mạnh khiến ô tô tải bị kéo lê đoạn dài. Tại hiện trường, thùng xe tải bẹp rúm, chắn ngang đường sắt.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Vụ tai nạn khiến tàu phải dừng chạy. Phía lái tàu và hành khách không có người bị thương.

Hiện chưa có thông tin tình trạng sức khỏe tài xế xe tải.

Lực lượng chức năng đang thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Báo Điện tử VTC News tiếp tục cập nhật.