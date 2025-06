CSGT dùng xe chuyên dụng đưa cháu bé bị co giật đến bệnh viện

(VTC News) -

Khoảng 14h ngày 24/6, tại Km 860+200 trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Phú Lộc (TP Huế), Tổ công tác của Phòng CSGT Công an TP Huế do Trung tá Vũ Ngọc Hiếu làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch.

Cán bộ thuộc Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP Huế) cùng gia đình đứng ngoài phòng cấp cứu chờ tin sức khoẻ của cháu bé.

Trong khi Tổ công tác làm nhiệm vụ, một cặp vợ chồng lái xe máy chở theo con nhỏ bất ngờ dừng lại nhờ giúp đỡ. Người phụ nữ run rẩy, bật khóc, cho biết cháu bé đang bị sốt cao, co giật, có biểu hiện nguy hiểm đến tính mạng.

Khi phát hiện tình huống khẩn cấp, Tổ công tác nhanh chóng kiểm tra sơ bộ tình trạng cháu bé và lập tức sử dụng xe tuần tra chuyên dụng để đưa cháu bé cùng người nhà đến Bệnh viện Đa khoa Phú Lộc cấp cứu.

Trong quá trình di chuyển, Tổ công tác đã gọi điện báo trước cho bệnh viện nhằm hỗ trợ tiếp nhận bệnh nhân.

Nhờ sự hỗ trợ của CSGT, cháu A. được đưa đến bệnh viện kịp thời nên bước đầu qua cơn nguy kịch.

Sau khi được cấp cứu bước đầu, hiện cháu bé qua cơn nguy kịch và đang được chuyển từ bệnh viện tuyến huyện lên Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục thăm khám, điều trị.

Được biết, cháu bé tên là Cái Nguyễn Bảo A., con của vợ chồng anh Cái Quốc Việt (trú thôn Hòa Mậu, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc).