Congo và Vingroup ký Biên bản ghi nhớ phát triển đô thị và giao thông xanh

Ngày 25/10, Chính quyền Thủ đô Kinshasa (Cộng hòa Dân chủ Congo) và Tập đoàn Vingroup (Việt Nam) đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác nghiên cứu và phát triển các dự án đô thị quy mô lớn và giao thông xanh tại Congo.

Ông Daniel Bumba Lubaki, Tỉnh trưởng Thành phố Kinshasa và Bà Lê Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup tại buổi ký kết MOU.

Theo MOU, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu và phát triển dự án đại đô thị ven sông trên khu đất rộng khoảng 6.300 hecta, chuyển đổi hơn 300.000 xe xăng sang xe điện; thiết lập thống xe buýt điện và hạ tầng trạm sạc.

Dự án đại đô thị có vị trí chiến lược trong quy hoạch mở rộng thủ đô, tọa lạc giữa bờ nam sông Congo và phía bắc sân bay quốc tế N’djii. Dự án phức hợp, quy mô lớn gồm nhà ở, biệt thự, căn hộ, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khách sạn, khu vui chơi giải trí, cùng trọng yếu của các cơ quan chính phủ, bộ ngành trong tương lai.

Mục tiêu của dự án là phát triển một trung tâm đô thị hiện đại góp phần nâng cao chất lượng sống, thay đổi diện mạo đô thị, và trở thành điểm đến du lịch cũng như biểu tượng phát triển mới của Kinshasa. Dự án sẽ được thành phố giao đất miễn phí cho Vingroup.

Bên cạnh lĩnh vực bất động sản, hai bên cũng thống nhất mở rộng hợp tác trong các dự án giao thông xanh, bao gồm việc phát triển hệ thống xe buýt điện, taxi điện và hạ tầng trạm sạc do VinFast và GSM vận hành.

Trong đó, VinFast sẽ cung cấp các dòng xe phù hợp cho kế hoạch thay thế dần hơn 300.000 xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng xe điện của Kinshasa, đồng thời nghiên cứu cung cấp xe buýt điện VinFast, hỗ trợ xây dựng và vận hành tuyến xe buýt nhanh (BRT). Kinshasa cam kết hỗ trợ đất để xây dựng hạ tầng trạm sạc, nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi xanh cho toàn đô thị.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Daniel Bumba Lubaki, Tỉnh trưởng Thành phố Kinshasa, nhấn mạnh: “Chúng tôi hoan nghênh sự hiện diện của Tập đoàn Vingroup tại Kinshasa. Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến những thành tựu ấn tượng mà Vingroup đạt được tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Với bề dày kinh nghiệm quốc tế trong phát triển đô thị, nhà ở và hạ tầng, chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác giữa hai bên sẽ mở ra một bước ngoặt quan trọng, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị văn minh, hiện đại và bền vững hơn cho người dân Kinshasa”.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, chia sẻ: “Vingroup vui mừng được đồng hành cùng Chính quyền Thành phố Kinshasa trong sứ mệnh nâng cao chất lượng sống người dân. Với kinh nghiệm phát triển hàng loạt đại đô thị mang tầm vóc quốc tế và xây dựng mạng lưới di chuyển điện hóa, chúng tôi tin tưởng sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị, thúc đẩy phát triển bền vững tại thủ đô và đất nước Congo”.

Kinshasa là thủ đô và thành phố lớn nhất của Cộng hòa Dân chủ Congo, với dân số khoảng 17 triệu người. Đây là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của đất nước, đồng thời là một trong những đô thị phát triển nhanh nhất châu Phi.

Vingroup là tập đoàn tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam, hoạt động trong 5 lĩnh vực trụ cột: Công nghiệp – Công nghệ, Thương mại – Dịch vụ, Hạ tầng, Năng lượng và Thiện nguyện xã hội, với tầm nhìn “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”.

Với uy tín, quy mô và năng lực đã được khẳng định, Vingroup đang từng bước vươn ra quốc tế. Tập đoàn Vingroup đã được Tạp chí TIME (Mỹ) vinh danh trong danh sách “TIME World’s Best Companies 2025” – Top 1.000 công ty tốt nhất thế giới, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và tầm ảnh hưởng toàn cầu.