Công viên nước, quảng trường biển biến Sầm Sơn thành tâm điểm du lịch hè

(VTC News) -

Bên cạnh lợi thế bãi biển đẹp cùng giao thông thuận tiện, Công viên nước Sầm Sơn cùng các công trình do Sun Group đầu tư chính là “át chủ bài” đóng góp vào sức nóng của du lịch phố biển hè này.

Du khách hào hứng với các trò chơi tại công viên nước Sun World Sam Son.

Bùng nổ sản phẩm du lịch hè Sầm Sơn

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã đón gần 9,8 triệu lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ 2023; tổng thu du lịch ước đạt gần 20.000 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Trong đó, khách đến Sầm Sơn chiếm hơn 65% tổng lượng khách đến Thanh Hóa, tỷ lệ khách lưu trú tăng hơn 30% so với cùng kỳ.

Chị Minh Hà (du khách Hà Nội) chia sẻ: “Khi vừa đặt chân tới quảng trường biển Sầm Sơn, tôi và gia đình đã phải ‘wow’ lên vì quá đẹp. Đúng là “góc Singapore thu nhỏ”. Tôi không nghĩ Sầm Sơn lại thay đổi nhanh vậy chỉ sau 3 năm quay lại”.

Quảng trường biển Sầm Sơn tạo điểm nhấn cho đô thị du lịch tại đây.

Sầm Sơn ngày càng trở nên hấp dẫn du khách nhờ các sản phẩm du lịch mới mẻ bắt đầu khai thác mùa hè năm nay. Tiêu biểu phải kể tới Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn do Tập đoàn Sun Group đầu tư với quy mô bậc nhất Việt Nam, vừa khánh thành cuối tháng 4.

Không gian công cộng được đầu tư bài bản này đã thu hút hơn 300.000 lượt người đổ về theo dõi đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2024 cùng màn pháo hoa mãn nhãn.

Công viên nước thuộc Tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Sam Son hút khách ngay khi mới đưa vào vận hành, khai thác.

Cùng với quảng trường biển, Công viên nước thuộc Tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Sam Son chính thức được đưa vào vận hành, khai thác ngày 30/6 vừa qua đã tạo cú hích mạnh mẽ cho du lịch phố biển. Chỉ trong vòng hơn 1 giờ từ khi mở cửa, công viên nước đã đón hơn 4.000 lượt khách, phần nào cho thấy sự háo hức, chờ đợi của người dân, du khách với điểm đến này.

Ông Lê Trung Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Sầm Sơn cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Sun Group khi đưa Công viên nước Sầm Sơn ra mắt đúng cao điểm du lịch hè. Đây sẽ là sản phẩm chiến lược, là điểm nhấn của du lịch Sầm Sơn năm nay và các năm tiếp theo, góp phần quan trọng thu hút thêm nhiều du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách khi đến thành phố”.

“Bỏ túi” bí kíp trải nghiệm công viên nước Sầm Sơn

Với tổng diện tích hơn 33,5 ha, mức đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, Sun World Sam Son là quần thể công viên vui chơi giải trí ngoài trời có quy mô đầu tư và diện tích hàng đầu miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Công viên được thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ những câu chuyện huyền thoại như Sơn Tinh - Thủy Tinh, cùng các trò chơi hiện đại do đối tác hàng đầu thế giới cung cấp, tạo nên không gian vui chơi giải trí mới cho người dân xứ Thanh và du khách.

Du khách trải nghiệm Sun World Sam Son.

Đến với Sun World Sam Son, du khách và người dân thỏa sức trải nghiệm một mùa hè sôi động với nhiều trò chơi nước hấp dẫn như: Vịnh sóng thần rộng hơn 6.100 m2, Sông lười dài 550m, Lâu đài nước cho trẻ em và những đường trượt cảm giác mạnh lần đầu tiên xuất hiện tại Châu Á – Thái Bình Dương. Công viên mở cửa đón khách từ 8h đến 18h30 hàng ngày.

Đặc biệt, nhân dịp đón mùa du lịch hè đầu tiên, Công viên nước Sầm Sơn áp dụng chính sách giá đặc biệt cho tất cả các ngày trong tuần, không phân biệt cuối tuần. Theo đó, giá vé cho người lớn là 350.000 đồng, trẻ em là 250.000 đồng với khách ngoại tỉnh. Riêng với người dân thường trú tại Thanh Hóa, công viên áp dụng mức giá 250.000 đồng với người lớn và 200.000 đồng với trẻ em.

Chính sách vé cho người địa phương áp dụng với khách có giấy tờ tùy thân chứng minh thường trú tại Thanh Hóa và phải xác thực FaceID tại cổng. Các giấy tờ cần mang theo: Đối với Người lớn: Căn cước công dân/Chứng minh thư bản cứng. Đối với Trẻ em: Giấy khai sinh bản cứng hoặc ảnh chụp. Ngoài ra, du khách còn được áp dụng thêm ưu đãi giảm giá 5% khi mua vé online trên trang web booking.sunworld.vn.

Công viên áp dụng mức giá dành cho người dân thường trú tại Thanh Hóa: 250.000 đồng/người lớn và 200.000 đồng/trẻ em.

Ông Trần Văn Minh, Giám đốc Công viên nước Sầm Sơn khuyến cáo du khách nên mua vé trực tiếp tại quầy vé công viên, thông qua website chính thức hoặc các kênh đại lý uy tín để tránh mua phải vé giả, vé đã qua sử dụng của các đối tượng xấu, đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn hơn.

Cùng với Công viên nước, du khách không nên bỏ qua trải nghiệm mua sắm và giải trí tại khu chợ đêm rực rỡ sắc màu và các dãy nhà phố thương mại sầm uất tại Quảng trường biển Sầm Sơn và xem show trình diễn nhạc nước độc đáo diễn ra mỗi tối (trừ chủ nhật).

Cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng những trải nghiệm mới, du lịch Sầm Sơn được dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ và trở thành điểm đến giàu trải nghiệm suốt 4 mùa, hướng đến mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách trong năm nay và 10 triệu lượt khách trong thời gian không xa.