Công viên 45 tỷ đồng ở Quảng Ninh xây xong rồi bỏ hoang

(VTC News) -

Dự án Công viên Sinh viên tại phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh được triển khai từ năm 2011 với quy mô diện tích 4,5 ha, tổng vốn đầu tư 45 tỷ đồng. Công trình được hoàn thành đưa vào khai thác từ năm 2019 nhưng đến nay rơi vào cảnh bỏ hoang, gây lãng phí.

Theo ghi nhận của phóng viên, công viên này được xây dựng ở vị trí đắc địa, tiếp giáp với Quốc lộ 18, khu dân cư Nam Khê gần đó và nằm đối diện với trường Đại học Hạ Long và trường Đại học Ngoại Thương (cơ sở Quảng Ninh) nhưng gần như không ai vào.

Tình trạng xuống cấp, không được duy tu hiện rõ ngay từ bên ngoài cổng Công viên Sinh viên.

Ngay tại cổng của công viên đã thấy rõ sự xuống cấp khi vòm sắt hoen rỉ, bảng tên công viên cũng không còn nguyên vẹn. Đi sâu vào bên trong khuôn viên, các hạng mục công trình như khu vui chơi dành cho trẻ em, hàng ghế đá nằm trơ trọi, phủ bụi trên khu đất rộng mênh mông. Cỏ dại mọc um tùm, tràn ra cả lối đi do không có người cắt tỉa, dọn dẹp.

Nhiều cư dân địa phương không khỏi ngậm ngùi khi chứng kiến công trình từng được kỳ vọng tạo không gian xanh, hiện đại nay lại bị hoang hóa gây lãng phí lớn về tài nguyên.

Cỏ dại mọc um tùm và khung cảnh hoang vắng bên trong công viên.

Ông Nguyễn Văn Đức (67 tuổi, trú tại phường Vàng Danh) cho biết, năm 2022, công viên “hồi sinh” được thời gian ngắn khi địa phương bố trí công nhân dọn dẹp, cắt tỉa cây xanh nhưng sau đó lại bỏ hoang dẫn tới tình trạng nhếch nhác.

"Chỉ mong chính quyền sớm có giải pháp khôi phục, cải tạo và bàn giao quản lý rõ ràng để công viên thực sự trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng đúng với mục đích ban đầu", ông Đức bày tỏ.

Bạn Nguyễn Thị Bích (21 tuổi, sinh viên trường Đại học Hạ Long) cho biết, lý do nhiều sinh viên không vào công viên dù rất gần trường là bởi hạ tầng bên trong công viên quá cũ nát, khu vực trải nghiệm không được đầu tư xứng tầm nên rất sơ sài, cảnh quan cũng không có gì nổi bật dẫn tới việc mọi người không mặn mà vào đây.

"Tôi nghĩ nếu được chỉnh trang, bổ sung thêm tiện ích và giao cho đơn vị vận hành chuyên trách thì công viên hoàn toàn có thể trở lại đúng vai trò là một điểm xanh phục vụ cộng đồng thay vì để hoang phí như hiện nay", Bích nói thêm.

Khu vui chơi dành cho trẻ em dừng hoạt động từ lâu.

Phần lớn các hạng mục công trình trong công viên đều rơi cảnh trơ trọi, phủ bụi và không có người đến tham quan, vui chơi.

Trước đó, dự án được kỳ vọng góp phần chỉnh trang đô thị xanh - sạch - đẹp và đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho học sinh, sinh viên học tập tại các trường chuyên nghiệp trên địa bàn cũng như người dân địa phương.

UBND TP Uông Bí (cũ) từng kêu gọi 3 đơn vị tham gia quản lý, khai thác tại công viên là Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Uông Bí; Công ty TNHH Đức Phú và doanh nghiệp tư nhân Ngọc Hiền với hình thức “đầu tư công - quản trị tư” kết hợp “đầu tư tư - sử dụng công”, thuê trong vòng 25 năm.

Thời điểm đầu, cả ba đơn vị đều chủ động đầu tư hạ tầng, khu vui chơi, giải trí… nhưng khi đưa vào hoạt động thì hiệu quả khai thác thấp, cộng với dịch COVID-19 bùng phát khiến các đơn vị, doanh nghiệp được giao phát triển hệ thống dịch vụ trong công viên gặp khó khăn về nguồn lực, không thể triển khai đầy đủ các nội dung theo hợp đồng đã ký.

Công viên rơi cảnh bỏ hoang nhiều năm do địa phương không có nguồn kinh phí để thuê người dọn dẹp, cắt tỉa.

Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND phường Vàng Danh, cho biết tình trạng bỏ hoang không có người chăm sóc tại Công viên Sinh viên diễn ra nhiều năm qua là do thiếu nguồn kinh phí để thuê người duy tu, bảo dưỡng các hạng mục trong công viên.

Hiện nay địa phương đang cho rà soát và tập trung giải quyết một số tồn đọng liên quan các đơn vị kinh doanh trước khi báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh để xem xét điều chỉnh quy hoạch cũng như giao trực tiếp công trình này cho trường Đại học Hạ Long quản lý, vận hành nhằm đảm bảo tính hiệu quả.