Công viên ma mị từng lên báo Mỹ 'lột xác' thế nào khi chi 20 tỷ chỉnh trang?

Công viên bỏ hoang ở Huế lên báo Mỹ vì quá kinh dị 'lột xác' ra sao?
Năm 2016, Công viên nước hồ Thuỷ Tiên (một dự án bỏ hoang nhiều năm ở TP Huế) bỗng dưng nổi tiếng thế giới sau khi được tờ HuffingtonPost (Mỹ) nhắc tới với tựa đề: "Công viên nước bỏ hoang không dành cho những trái tim nhút nhát".
Thời điểm ấy, công viên nước hồ Thuỷ Tiên là nơi hoang tàn, đổ nát khiến nhiều người phải "thót tim" nhưng lại là điểm đến hấp dẫn với những người có tính khách ưa khám phá, phiêu lưu. Trong hình là cảnh đổ nát trong toà thuỷ cung hình rồng bỏ hoang (biểu tượng nổi tiếng trong công viên hồ Thuỷ Tiên).
Trước sự nổi tiếng theo chiều hướng "tiêu cực" đó, giữa năm 2024, dự án chỉnh trang công viên hồ Thủy Tiên do Trung tâm Công viên cây xanh TP Huế làm chủ đầu tư được khởi công, với tổng kinh phí thực hiện khoảng 20 tỷ đồng (giai đoạn 1), nhằm biến nơi này thành công viên công cộng phục vụ đại chúng.
Đến nay, dự án cơ bản hoàn tất mở ra giai đoạn "lột xác" của công viên hồ Thuỷ Tiên với không gian xanh, sạch, thoáng khác lạ với giai đoạn trước.
Tuyến đường đi bộ, đạp xe lát đá tự nhiên ven hồ Thuỷ Tiên nằm giữa rừng thông xanh mát tạo ra không gian mở, thoáng mát, trong lành.
Hiện nay vào buổi sáng sớm hoặc lúc chiều tối, rất nhiều người dân bản địa và du khách đến với công viên Hồ Thuỷ Tiên để tản bộ, đạp xe để hít thở không khí trong lành.
Công viên hồ Thuỷ Tiên giờ cũng là điểm đến quen thuộc trong hành trình du lịch khám phá di sản, văn hoá, không gian Huế.
Theo chủ đầu tư, hệ thống đường dạo dành cho tản bộ, picnic, xe đạp được lát bằng đá granit chạy vòng quanh khu hồ Thuỷ Tiên dài gần 2 km, cùng hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng trang trí đã hoàn thành, đưa vào vận hành.
Khu nhà thuỷ cung hình rồng cũng được đơn vị quản lý giữ lại để tạo điểm nhấn cho không gian sinh thái ở hồ Thuỷ Tiên.
Vẻ rêu phong có phần ma mị, huyền bí của toà thuỷ cung hình rồng vẫn còn đó nhưng nay được dọn dẹp sạch sẽ hơn, không còn lạnh lẽo, nhếch nhác và có phần đáng sợ, nguy hiểm như xưa.
Công viên Thuỷ Tiên đang được mở cửa miễn phí để đón khách tham quan và người dân. "Sau khi được chỉnh trang, công viên hồ Thuỷ Tiên thay đổi hoàn toàn, sạch sẽ, thoáng mát, không khí lại trong lành nên tôi, gia đình và bạn bè thường xuyên lui tới để cùng tập thể dục, khám phá... sau thời gian làm việc căng thẳng", một người dân sống gần công viên hồ Thuỷ Tiên chia sẻ.
Lãnh Trung tâm Công viên cây xanh TP Huế cho biết, sau khi hoàn tất giai đoạn 1 và mở cửa đón khách, đơn vị đang xây dựng phương án chỉnh trang, làm đẹp, tiếp tục chỉnh trang công viên hồ Thủy Tiên giai đoạn 2. Điểm nhấn của khu công viên sắp tới, ngoài hình tượng rồng còn có các khu cắm trại, dã ngoại, dịch vụ phục vụ du khách, khai thác hài hòa các yếu tố tự nhiên trong khu vực…
Bình luận