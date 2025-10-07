Công viên ma mị từng lên báo Mỹ 'lột xác' thế nào khi chi 20 tỷ chỉnh trang?

Công viên Thuỷ Tiên đang được mở cửa miễn phí để đón khách tham quan và người dân. "Sau khi được chỉnh trang, công viên hồ Thuỷ Tiên thay đổi hoàn toàn, sạch sẽ, thoáng mát, không khí lại trong lành nên tôi, gia đình và bạn bè thường xuyên lui tới để cùng tập thể dục, khám phá... sau thời gian làm việc căng thẳng", một người dân sống gần công viên hồ Thuỷ Tiên chia sẻ.