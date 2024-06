Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới Gia Lai bị tạm đình chỉ hoạt động kiểm định

(VTC News) -

Mới đây, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đối với Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Gia Lai trong thời gian 3 tháng.

Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Gia Lai bị tạm đình chỉ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. (Ảnh: Trần Sỹ)

Theo quyết định, công ty này đã vi phạm điểm b, khoản 10, Điều 1, Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/5/2024.

Liên quan đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-03D của Công ty TNHH Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Gia Lai, tháng 7/2023, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tạm giam đối với: Vũ Văn Tiên (SN 1992, trú phường Phù Đổng, TP Pleiku; Phó Giám đốc); Đỗ Văn Xuân (SN 1981, trú phường Chi Lăng, TP Pleiku; nguyên Phó Giám đốc); Phan Văn Hùng (SN 1980, trú phường Tân An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam; nguyên Đăng kiểm viên) và một người dân về hành vi “Nhận hối lộ và đưa hối lộ”.

Trước đó, liên quan đến các trung tâm đăng kiểm trên cả nước, ở Bình Thuận cũng xảy ra vụ việc tương tự. Tháng 4 vừa qua, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Nhựt (27 tuổi) và Huỳnh Tấn Tài (36 tuổi) cùng về tội "Nhận hối lộ".

Cả Nhựt và Tài đều là Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 86-02D, địa chỉ tại Km32, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Liên quan vụ án, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với Lê Hữu Trác về tội "Đưa hối lộ" để điều tra, xử lý.