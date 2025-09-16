Công trường ‘xanh’ đầu tiên trên thế giới vận hành hoàn toàn bằng điện

(VTC News) -

Dự án tháo dỡ (giải phóng mặt bằng) chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên trên thế giới vừa được triển khai, với sự kết hợp công nghệ của Siemens và các dòng xe tải, thiết bị hạng nặng chạy pin Volvo. Đây là minh chứng rõ ràng cho khả năng xây dựng đô thị bền vững mà không cần đến nhiên liệu hóa thạch.

Dự án nằm trong kế hoạch tái phát triển khuôn viên công nghệ trị giá 500 triệu euro của Siemens tại Erlangen, Đức, mở ra bước ngoặt cho xu hướng xây dựng tuần hoàn.

Hợp tác với các chuyên gia phá dỡ tại Metzner Recycling, công ty Volvo CE cũng đưa vào vận hành một đội xe và thiết bị hoàn toàn chạy điện, được thiết kế để tháo dỡ chính xác, ít tiếng ồn trên khu vực rộng 25.000 m³.

Bên cạnh nhiệm vụ tháo dỡ, các máy móc chạy điện này còn tham gia phân loại và xử lý khoảng 12.800 tấn phế thải xây dựng, trong đó 96% được tái chế thành nguyên liệu thô cho các dự án tương lai – góp phần thúc đẩy quản lý vật liệu theo hướng tuần hoàn.

Công trường tháo dỡ "xanh" tại thành phố Erlangen, Đức với 100% thiết bị điện, gây ít tiếng ồn. (Ảnh: Electrek)

“Chúng tôi nỗ lực mở rộng giới hạn của xây dựng và tháo dỡ bền vững. Việc đạt tỷ lệ tái chế 96% là minh chứng cho cam kết đó,” ông Christian Franz, Trưởng bộ phận Phát triển bền vững Siemens Real Estate - nhấn mạnh. Ông cho rằng dự án cho thấy hợp tác và quyết tâm có thể tạo nên ảnh hưởng lâu dài, góp phần xây dựng một ngành bất động sản xanh hơn.

Ngay cả việc đưa thiết bị đến công trường cũng được thực hiện bằng xe đầu kéo điện của Volvo Trucks. Nhờ vậy, toàn bộ chuỗi công việc từ tháo dỡ, nghiền, xử lý vật liệu cho tới vận chuyển đều diễn ra không phát thải.

Công trường không phát thải đầu tiên trên thế giới. (Ảnh: Electrek)

Với dải sản phẩm đa dạng gồm xe xúc lật, máy xúc, xe ben khớp nối, xe lu điện và cả giải pháp sạc di động, Volvo đang ở vị thế thuận lợi để tận dụng xu hướng châu Âu siết chặt quy định về tiếng ồn và khí thải. Tuy vậy, nghịch lý là họ lại đang kiện bang California nhằm nới lỏng quy định môi trường.