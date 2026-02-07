Công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 ức chế 90% độc tố từ nấm mốc

(VTC News) -

Kết quả thử nghiệm của Panasonic với buồng 45 lít, công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 đã đạt tỷ lệ vô hiệu hóa lên đến 90% chỉ sau 5 phút đối với các độc tố từ nấm mốc gồm Aflatoxin B1, Gliotoxin và Sterigmatocystin. Trong đó, Aflatoxin B1 là loại độc tố từ nấm mốc nguy hiểm được Tổ chức Y tế thế giới xếp vào nhóm các chất có nguy cơ gây ung thư cao.

Đặc biệt, trong môi trường mô phỏng không gian sống thực tế (21m3), điều hòa treo tường được trang bị công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 tiếp tục cho thấy hiệu quả vượt trội với Aflatoxin B1 khi ức chế tới 94,3% trong 2 ngày.

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy tiềm năng ứng dụng của nanoe™ X trong việc nâng cao chất lượng không khí, góp phần bảo vệ sức khỏe người dùng khỏi những nguy cơ tiềm ẩn trong không gian sống hiện đại.

Khách tham quan tìm hiểu về công nghệ nanoe™ X thế hệ 3.

Tiến sĩ Phạm Nguyễn Đức Hoàng - Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học Ứng dụng, Tổng thư ký Hội Nấm học châu Á - cho biết, điểm đột phá trong nghiên cứu lần này chính là khả năng can thiệp và trực tiếp ức chế độc tố từ nấm mốc của công nghệ nanoe™ X thế hệ 3. Đây là bước tiến mới, mở ra hướng nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng trước những nguy cơ từ độc tố từ nấm mốc có đặc tính kháng các dung dịch khử trùng bề mặt và nhiệt độ cao.

Trước đó, Panasonic đã trở thành thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam sở hữu dòng điều hòa thương mại (điều hòa âm trần, điều hòa nối ống gió) tích hợp nanoe™ X thế hệ 3 và thiết bị xử lý không khí ziaino™ đạt chứng nhận quốc tế HACCP International.

Panasonic cũng vừa giới thiệu bộ giải pháp toàn diện cho không gian F&B cao cấp, bao gồm điều hòa cục bộ thương mại, điều hòa trung tâm, hệ thống quản lý chất lượng không khí (CAMS), thiết bị xử lý không khí, hệ thống quạt, thông gió thu hồi nhiệt (ERV), cùng các giải pháp chiếu sáng chuyên dụng, giúp chủ doanh nghiệp nâng chuẩn không gian, nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng.