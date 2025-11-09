Công nghệ 9/11: Blue Origin tăng tốc cùng NASA trong cuộc đua lên Mặt Trăng

(VTC News) -

Blue Origin sẵn sàng hỗ trợ NASA đưa người lên Mặt Trăng

CEO Blue Origin Dave Limp cho biết công ty sẽ làm mọi cách để giúp Mỹ đưa người lên Mặt Trăng nhanh hơn. Ông nhấn mạnh Blue Origin có những ý tưởng mới nhằm rút ngắn lộ trình và hy vọng NASA sẽ xem xét kỹ lưỡng.

Theo kế hoạch hiện tại, NASA đặt mục tiêu hạ cánh Artemis III vào năm 2027. Tuy nhiên, với tiến độ này, Trung Quốc có thể vượt Mỹ trong việc đưa người trở lại Mặt Trăng. Vì vậy, NASA đã yêu cầu SpaceX và Blue Origin đề xuất phương án tăng tốc.

Tên lửa New Glenn của Blue Origin phóng từ Trạm Lực lượng Vũ trụ Cape Canaveral vào sáng sớm ngày 16/1/2025. (Nguồn: Blue Origin)

Theo Ars Technica, Blue Origin đang phát triển kiến trúc nhanh hơn, gồm nhiều phiên bản tàu đổ bộ Mk.1 và một biến thể mới gọi là Mk.1.5. Đây là bước đi nhằm đáp ứng yêu cầu rút ngắn thời gian của NASA.

Dù sẵn sàng tăng tốc, Limp khẳng định Blue Origin vẫn muốn duy trì mục tiêu xây dựng hệ thống bền vững: Tàu đổ bộ tái sử dụng, định cư lâu dài trên Mặt Trăng và coi Mặt Trăng là bàn đạp cho việc mở rộng ra toàn Hệ Mặt Trời.

Blue Origin cũng đang thử nghiệm tên lửa New Glenn. Sau lần phóng đầu tiên vào tháng 1, công ty đã cải thiện quy trình khởi động và tắt động cơ BE-4 để chuẩn bị cho việc hạ cánh thành công tầng đẩy trong lần phóng tiếp theo.

CEO Nvidia hé lộ nhu cầu cực lớn của chip Blackwell

CEO Jensen Huang khẳng định dòng chip Blackwell đang có nhu cầu cực kỳ mạnh mẽ trên thị trường. Đây là thế hệ GPU và CPU mới nhất của Nvidia, được thiết kế cùng hệ thống mạng và switch, tạo thành một nền tảng chip toàn diện cho trí tuệ nhân tạo.

Blackwell được xem là động lực chính giúp Nvidia duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực AI. Các đối tác sản xuất bộ nhớ như SK Hynix, Samsung và Micron đều mở rộng năng lực để đáp ứng nhu cầu khổng lồ từ Nvidia cho dòng chip này.

Huang thừa nhận có thể xảy ra thiếu hụt ở nhiều khâu, nhưng nhấn mạnh Nvidia đã nhận được các mẫu bộ nhớ tiên tiến nhất để kết hợp với Blackwell. SK Hynix thậm chí đã bán hết sản lượng chip cho năm tới, trong khi Samsung đang chuẩn bị thế hệ HBM4 để hỗ trợ Blackwell.

Blackwell không chỉ là sản phẩm mới, mà còn là nền tảng cho một “siêu chu kỳ” chip AI, hứa hẹn thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ cho Nvidia trong những năm tới.

Waymo mở rộng dịch vụ taxi tự lái

Trong tuần này, Waymo công bố sẽ triển khai robotaxi tại Detroit, Las Vegas và San Diego. Đây là những đô thị tại Mỹ vốn phụ thuộc nhiều vào ô tô, nơi hệ thống giao thông công cộng chủ yếu chỉ có xe buýt.

Theo dữ liệu từ Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ, xe tự lái của Waymo an toàn hơn với người đi bộ, xe đạp và xe máy. Chúng có khả năng xử lý tình huống giống con người, giúp hành vi trên đường dễ đoán hơn.

Ảnh chụp từ trên cao cơ sở lưu trữ đội xe tự lái Waymo. (Nguồn: Getty Images)

Dù có thể giảm tai nạn, robotaxi vẫn bị coi là “giải pháp nửa vời”. Chúng vẫn dựa trên mô hình xe cá nhân – vốn chiếm nhiều diện tích và không thể thay thế được xe buýt, tàu điện hay tàu hỏa trong việc xây dựng đô thị đông đúc.

Việc mở rộng robotaxi có thể góp phần giảm tử vong trên đường, nhưng cũng kéo theo hệ quả: Gia tăng sự cô lập xã hội, phát sinh vi nhựa từ lốp xe, và duy trì tư duy rằng đường nhựa cùng xe cá nhân là nền tảng của đô thị.