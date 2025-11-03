Công nghệ 3/11: Sora hết miễn phí, Trung Quốc ra mắt chip AI chạy bằng ánh sáng

(VTC News) -

OpenAI thu phí người dùng Sora

OpenAI chính thức triển khai mô hình thu phí cho ứng dụng tạo video bằng AI – Sora. Người dùng có thể trả 4 USD để tạo thêm khoảng 10 video vượt quá giới hạn miễn phí mỗi ngày.

Hiện tại, người dùng vẫn được tạo tối đa 30 video miễn phí mỗi ngày. Tuy nhiên, OpenAI cho biết con số này sẽ giảm trong tương lai do hạn chế về tài nguyên tính toán (GPU).

Bill Peebles, người đứng đầu dự án Sora, chia sẻ rằng nhu cầu sử dụng từ các “power users” vượt xa dự đoán ban đầu. Việc mở bán lượt tạo video giúp họ có thể sử dụng nhiều hơn nếu sẵn sàng chi trả.

Người dùng sẽ phải trả phí khi dùng AI Sora để tạo video. (Nguồn: CNET)

Người dùng chuyên nghiệp có thể tạo tối đa 100 video mỗi ngày, nhưng con số này có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình video mà họ chọn. Các cấu hình “đắt đỏ” hơn sẽ tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn.

Trước đó một ngày, OpenAI giới thiệu tính năng “cameo” – cho phép người dùng tạo video có sự xuất hiện của thú cưng hoặc đồ vật. Tuy nhiên, công ty Cameo (nổi tiếng với video cá nhân hóa từ người nổi tiếng) đã kiện OpenAI vì trùng tên tính năng.

Nexperia được gỡ lệnh cấm xuất khẩu tại Hà Lan

Chính phủ Hà Lan vừa tuyên bố sẽ cho phép Nexperia tiếp tục xuất khẩu chip từ nhà máy này. Công ty gọi đây là “bước đi tích cực” và cho biết họ sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

Đại diện Nexperia tại Hà Lan cho biết họ “hoan nghênh” quyết định mới và cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ để đảm bảo hoạt động minh bạch, an toàn và tuân thủ luật pháp.

Logo công ty Nexperia tại một tòa nhà ở châu Âu. (Nguồn: Reuters)

Việc dỡ bỏ lệnh cấm được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh căng thẳng công nghệ giữa Trung Quốc và phương Tây đang leo thang. Nó cũng giúp giảm áp lực lên chuỗi cung ứng chip vốn đang bị gián đoạn bởi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.

Trước đó, Nexperia, công ty sản xuất chip thuộc sở hữu của Trung Quốc, từng bị Chính phủ Hà Lan cấm xuất khẩu sản phẩm từ nhà máy ở Nijmegen do lo ngại về an ninh quốc gia. Quyết định này gây tranh cãi vì ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Chip AI chạy bằng ánh sáng đầu tiên

Các nhà khoa học tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) phát triển một chip AI sử dụng ánh sáng thay vì điện để xử lý dữ liệu. Chip này có tên là OFE² (Optical Feature Extraction Engine) và đạt tốc độ xử lý lên tới 12.5 GHz – nhanh nhất từng được ghi nhận trong lĩnh vực điện toán quang học.

Chip máy tính quang học mới có khả năng xử lý dữ liệu song song với tốc độ cực nhanh và độ trễ rất thấp. (Nguồn: H. Chen, Đại học Thanh Hoa)

OFE² sử dụng mạch quang học để chia dữ liệu đầu vào thành các kênh ánh sáng song song. Các tia sáng này đi qua một tấm nhiễu xạ siêu nhỏ trên chip, thực hiện phép nhân ma trận -vector bằng cách giao thoa sóng ánh sáng. Một phép tính hoàn tất chỉ trong 250,5 picosecond.

So với chip điện tử truyền thống, OFE² tiêu tốn ít năng lượng hơn nhiều. Các nhà khoa học tin rằng điện toán quang học sẽ mở ra kỷ nguyên AI thời gian thực, tiết kiệm năng lượng.