Công nghệ 5/3: Mỹ kêu gọi công ty công nghệ tự xây dựng nguồn điện

(VTC News) -

Mỹ thúc công ty công nghệ tự xây dựng nguồn điện

Ngày 4/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump mời các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Microsoft, Meta, Amazon và OpenAI tới Nhà Trắng để ký cam kết "Ratepayer Protection Pledge" (Cam kết bảo vệ người đóng thuế).

Theo đó, các công ty sẽ phải tự phát triển hoặc mua nguồn điện mới cho trung tâm dữ liệu, nhằm giảm áp lực chi phí điện năng trong bối cảnh AI tiêu thụ ngày càng nhiều năng lượng.

Tổng thống Donald Trump ký bản cam kết "Ratepayer Protection Pledge" tại Nhà Trắng, ngày 4/3. (Ảnh: Getty Images)

Cam kết xuất hiện khi dư luận Mỹ lo ngại giá điện tăng cao do sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu.

Ông Trump nhấn mạnh nhu cầu năng lượng sẽ tăng gấp ba lần vào năm 2035, chủ yếu vì AI, đồng thời cho rằng việc các công ty tự lo nguồn điện sẽ giúp bảo vệ người dân khỏi hóa đơn điện tăng vọt.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo thỏa thuận chỉ mang tính tự nguyện, không có cơ chế giám sát hay ràng buộc pháp lý.

Một số nhóm môi trường nhận định đây chỉ là “chiêu thức chính trị” và kêu gọi ban hành luật cụ thể để đảm bảo trung tâm dữ liệu sử dụng năng lượng sạch, minh bạch và không đẩy chi phí sang người dân.

Anthropic căng thẳng với Lầu Năm Góc

Các nhà đầu tư lớn như Amazon và Nvidia đang gây sức ép để Anthropic tìm cách giảm căng thẳng với Lầu Năm Góc sau khi công ty bị coi là "rủi ro chuỗi cung ứng".

Động thái diễn ra sau những tranh cãi về việc Anthropic kiên quyết giữ các rào chắn an toàn cho AI Claude, đặc biệt là từ chối sử dụng trong vũ khí tự động và giám sát hàng loạt.

Trụ sở Lầu Năm Góc nhìn từ trên cao, nơi đang diễn ra tranh cãi về việc sử dụng AI. (Ảnh: Reuters)

Trong khi Bộ Quốc phòng Mỹ muốn các công ty AI bỏ "giới hạn đỏ" để tuân thủ điều khoản sử dụng hợp pháp toàn diện, Anthropic vẫn giữ lập trường cứng rắn.

Một số nhà đầu tư lo ngại CEO Dario Amodei đã khiến quan hệ với giới chức quân sự thêm căng thẳng, song họ cũng không muốn công ty bị xem là nhượng bộ vì có thể làm mất lòng nhân viên và khách hàng.

Căng thẳng diễn ra giữa lúc Anthropic đang tăng trưởng mạnh, với doanh thu dự kiến đạt 19 tỷ USD và ứng dụng Claude vượt ChatGPT trên App Store. Tuy nhiên, nguy cơ bị cấm trong các hợp đồng quốc phòng có thể ảnh hưởng lớn đến kế hoạch IPO và doanh thu doanh nghiệp - vốn chiếm 80% nguồn thu của công ty.

Sony bị kiện tại Anh

Sony đang bị kiện tập thể tại Anh với cáo buộc lạm dụng vị thế thống lĩnh để thu phí quá cao đối với người dùng PlayStation.

Vụ kiện trị giá khoảng 2,7 tỷ USD liên quan đến 12,2 triệu khách hàng, cho rằng Sony đã áp đặt mức hoa hồng 30% trên các trò chơi và nội dung kỹ thuật số bán qua PlayStation Store.

Máy chơi game PlayStation 5 - sản phẩm biểu tượng của Sony. (Ảnh: Engadget)

Theo đơn kiện, Sony gần như độc quyền phân phối trò chơi và nội dung bổ sung, khiến người dùng không có lựa chọn khác ngoài việc mua trực tiếp từ cửa hàng của hãng. Nếu vụ kiện thành công, mỗi người tham gia có thể nhận khoảng 217 USD tiền bồi thường.

Sony lý giải việc cho phép tải từ kho ứng dụng bên thứ ba sẽ gây rủi ro bảo mật và quyền riêng tư.

Đây là vụ kiện chống độc quyền lớn tiếp theo sau khi Apple bị phạt 2 tỷ USD vì lạm dụng vị thế trên App Store.

Giới quan sát cho rằng kết quả vụ kiện Sony sẽ tạo tiền lệ quan trọng cho ngành công nghệ, đặc biệt trong quản lý các nền tảng phân phối trò chơi trực tuyến.