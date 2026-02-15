Bùng nổ AI đẩy Trung Quốc vào cuộc đua công nghệ làm mát

(VTC News) -

Những tháng gần đây, hàng chục doanh nghiệp Trung Quốc công bố kế hoạch mở rộng hoặc tăng cường phát triển hệ thống làm mát bằng chất lỏng. Nhu cầu đang tăng mạnh đối với công nghệ sử dụng chất lỏng tuần hoàn để ngăn các cụm chip AI quá nhiệt.

Trung tâm dữ liệu trong một cơ sở điện toán đám mây ở Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Công ty chuyên về hệ thống xử lý không khí Sanhua, nhà cung cấp quan trọng cho hãng xe điện Tesla, xác nhận công ty đang tích cực mở rộng sang lĩnh vực máy chủ làm mát bằng chất lỏng và tiếp tục thúc đẩy các quan hệ hợp tác liên quan. Công ty cho biết các linh kiện điều chỉnh nhiệt của họ có thể được ứng dụng trong các giải pháp làm mát bằng chất lỏng.

Một trong những doanh nghiệp được giới đầu tư theo dõi sát sao là Envicool, công ty chuyên về hệ thống làm mát có trụ sở tại thành phố Thâm Quyến. Khách hàng của Envicool gồm Nvidia, Intel và các nhà vận hành đám mây quy mô lớn trong nước như Alibaba và Tencent.

Cổ phiếu niêm yết tại Thâm Quyến của Envicool đã tăng gấp ba lần trong một năm qua, đóng cửa ở mức 113,14 nhân dân tệ hôm 13/2.

Theo Jacqueline Du, nhà phân tích của Goldman Sachs, kinh tế số và mục tiêu giảm phát thải carbon tiếp tục là trọng tâm dài hạn trên toàn cầu. Những công nghệ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, như làm mát chính xác, "sẽ ngày càng được áp dụng rộng rãi nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển này".

Động lực tăng trưởng của thị trường còn đến từ làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu AI trên toàn cầu nhằm đáp ứng nhu cầu sức mạnh tính toán tăng bùng nổ.

Khi quy mô mô hình AI ngày càng lớn và khối lượng xử lý gia tăng, sự chú ý của thị trường đang chuyển từ chính các chất bán dẫn sang hạ tầng cung cấp điện và làm mát cho chúng. Điều này gây áp lực lên chuỗi cung ứng truyền thống, đồng thời thúc đẩy đổi mới trên toàn bộ hệ sinh thái phần cứng.

Goldman Sachs dự báo hệ thống làm mát bằng chất lỏng sẽ chiếm 74% số máy chủ huấn luyện AI vào năm 2026. (Ảnh: Shutterstock)

Làm mát bằng chất lỏng đang nổi lên như một thành phần then chốt khi mức tiêu thụ điện năng của chip ngày càng tăng.

Trong trung tâm dữ liệu, làm mát bằng chất lỏng thường có hai dạng chính. Thứ nhất là tấm làm mát gắn trực tiếp lên chip, cho phép chất làm mát lưu thông trong vòng kín gắn với bộ xử lý. Thứ hai là các hệ thống tiếp xúc trực tiếp tiên tiến hơn, gồm làm mát ngâm và làm mát phun.

Ở khâu đầu nguồn, chuỗi cung ứng bao gồm các thành phần như tấm làm mát, bộ phân phối làm mát (CDU), ống góp và đầu nối nhanh.

Các nhà cung cấp lớn gồm Vertiv và Boyd của Mỹ, cùng Cooler Master của Đài Loan (Trung Quốc). Khách hàng của họ trải dài từ các nhà tích hợp giải pháp làm mát bằng chất lỏng đến nhà sản xuất máy chủ, trong khi nhà cung cấp dịch vụ đám mây và nhà mạng viễn thông là thị trường tiêu thụ cuối.

UBS ước tính thị trường làm mát bằng chất lỏng toàn cầu có thể đạt 31 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm khoảng 51%.

Goldman Sachs dự báo làm mát bằng chất lỏng sẽ chiếm 74% máy chủ huấn luyện AI vào năm 2026, trong khi tỷ lệ áp dụng ở máy chủ suy luận AI sẽ thấp hơn. Ngân hàng này cũng dự đoán thị trường làm mát máy chủ toàn cầu có thể đạt khoảng 14 tỷ USD trong năm nay.

Cổ phiếu của Vertiv đã tăng vọt lên mức cao nhất từ trước tới nay trong tuần này. Báo cáo kết quả kinh doanh cả năm của hãng gây ấn tượng với đơn đặt hàng, doanh thu và lợi nhuận đều tăng và vượt dự báo cho năm 2026. Công ty dự báo doanh thu thuần đạt khoảng 13,5 tỷ USD.

Tại Trung Quốc, đà tăng trưởng cũng đang gia tăng khi chính quyền và doanh nghiệp công nghệ đẩy nhanh xây dựng các cụm tính toán quy mô lớn nhằm phục vụ tham vọng phát triển AI.

Trong chiến lược mở rộng nhanh, Bắc Kinh đã xây dựng 42 cụm tính toán thông minh “10.000 thẻ”, với tổng năng lực tính toán vượt 1.590 exaflop, tương đương một tỷ tỷ phép tính mỗi giây.

Từ năm 2022, Trung Quốc triển khai sáng kiến “Dữ liệu phía Đông, Tính toán phía Tây”, nhằm chuyển khối lượng xử lý dữ liệu từ các khu vực phía Đông tiêu thụ nhiều năng lượng sang các tỉnh phía Tây có nguồn năng lượng tái tạo dồi dào.

Cùng với các mục tiêu phát triển xanh và giảm phát thải carbon, Trung Quốc đặt ra các yêu cầu rõ ràng về hiệu quả sử dụng năng lượng đối với các trung tâm dữ liệu, từ đó khuyến khích hơn nữa việc áp dụng các giải pháp làm mát bằng chất lỏng hiệu quả cao hơn.