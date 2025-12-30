Công nghệ 30/12: Coupang bồi thường bằng voucher, dư luận dậy sóng

(VTC News) -

Coupang chi 1,18 tỷ USD bồi thường vụ rò rỉ dữ liệu

Coupang, công ty thương mại điện tử lớn nhất Hàn Quốc, vừa công bố kế hoạch bồi thường trị giá 1,69 nghìn tỷ won (tương đương 1,18 tỷ USD) cho 33,7 triệu tài khoản bị ảnh hưởng bởi vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn.

Theo kế hoạch, mỗi khách hàng sẽ nhận được voucher trị giá 50.000 won, sử dụng trong hệ sinh thái dịch vụ của Coupang. Động thái này được đưa ra ngay sau khi nhà sáng lập Kim Bom lần đầu công khai xin lỗi về sự cố và hứa sẽ đẩy nhanh tiến trình bồi thường.

Logo công ty Coupang - tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu Hàn Quốc. (Nguồn: Reuters)

Tuy nhiên, quyết định bồi thường bằng voucher đã vấp phải nhiều chỉ trích. Một số nghị sĩ cho rằng Coupang đang biến khủng hoảng thành cơ hội kinh doanh, khi phần lớn voucher gắn với các dịch vụ ít phổ biến. Các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng cũng nhận định kế hoạch này coi nhẹ mức độ nghiêm trọng của vụ rò rỉ và giống như một chiến dịch tiếp thị hơn là hành động khắc phục.

Nvidia đầu tư 5 tỷ USD vào Intel

Nvidia vừa hoàn tất thương vụ mua cổ phần trị giá 5 tỷ USD của Intel, theo thỏa thuận đã được công bố từ tháng 9. Đây là một bước đi quan trọng, được xem như nguồn hỗ trợ tài chính lớn cho Intel sau nhiều năm gặp khó khăn trong chiến lược sản xuất và mở rộng công suất.

Theo hồ sơ công bố, Nvidia đã chi 23,28 USD cho mỗi cổ phiếu phổ thông của Intel, tổng cộng hơn 214,7 triệu cổ phiếu. Thương vụ này được thực hiện dưới hình thức phát hành riêng lẻ.

Nvidia chính thức trở thành cổ đông lớn của Intel sau thương vụ trị giá 5 tỷ USD, đánh dấu bước ngoặt chiến lược giữa hai ông lớn ngành bán dẫn. (Nguồn: Reuters)

Các cơ quan chống độc quyền của Mỹ đã phê duyệt khoản đầu tư này vào đầu tháng 12, mở đường cho Nvidia – công ty thiết kế chip AI hàng đầu thế giới – trở thành cổ đông lớn của Intel.

Sau thông tin giao dịch, cổ phiếu Nvidia giảm nhẹ 1,3% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, trong khi cổ phiếu Intel gần như không thay đổi.

Meta thâu tóm startup AI Trung Quốc Manus

Meta vừa công bố kế hoạch mua lại Manus, một startup AI có trụ sở tại Singapore thuộc công ty mẹ Trung Quốc Beijing Butterfly Effect Technology. Đây là bước đi chiến lược nhằm tăng tốc tích hợp các tính năng AI tiên tiến vào hệ sinh thái sản phẩm của Meta.

Manus nổi bật với sản phẩm AI agent đa năng, có khả năng hoạt động như một “nhân viên kỹ thuật số” – thực hiện các nhiệm vụ như nghiên cứu và tự động hóa với rất ít hướng dẫn từ con người. Meta dự kiến sẽ vận hành và phân phối dịch vụ Manus, đồng thời tích hợp vào các sản phẩm tiêu dùng và doanh nghiệp như Meta AI.

Trước đó, Manus đã gây chú ý khi tuyên bố AI agent của họ vượt trội hơn DeepResearch của OpenAI. Họ cũng từng thực hiện hàng chục tác vụ miễn phí cho người dùng trên nền tảng X để quảng bá sản phẩm.

Thương vụ này là một phần trong chiến lược mở rộng đầu tư AI của Meta, sau khi hãng rót vốn vào Scale AI hồi đầu năm với định giá 29 tỷ USD, đồng thời chiêu mộ CEO trẻ Alexandr Wang.