Công nghệ 27/10: Mỹ – Trung chốt thỏa thuận về TikTok tại Hàn Quốc

(VTC News) -

Thỏa thuận TikTok giữa Mỹ và Trung Quốc sắp hoàn tất

Logo của TikTok trên một tòa nhà tại Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Scott Bessent, cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về TikTok. Hai bên dự kiến sẽ chính thức “hoàn tất” thỏa thuận này vào cuối tháng 10 tại Hàn Quốc, trong cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Thỏa thuận được xây dựng dựa trên khung đã thống nhất tại Madrid vào tháng trước. Sau đó, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch này. Bessent nói rằng nhiệm vụ của ông là thuyết phục Trung Quốc chấp thuận giao dịch, và điều đó đã được hoàn thành trong 2 ngày gần đây.

Theo sắc lệnh của ông Trump, hoạt động của TikTok tại Mỹ - bao gồm thuật toán đề xuất, mã nguồn và hệ thống kiểm duyệt nội dung - sẽ được kiểm soát bởi một hội đồng quản trị mới. Oracle sẽ chịu trách nhiệm về an ninh và các nhà đầu tư trong liên doanh mới bao gồm Oracle, Fox Corp, Andreessen Horowitz và Silver Lake Management.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent đưa ra tuyên bố từ Kuala Lumpur, nơi các nhà đàm phán thương mại Mỹ - Trung cũng đạt được một khung thỏa thuận về thuế quan và các vấn đề thương mại khác. Các khoáng sản đất hiếm - thiết yếu cho sản xuất chip và công nghệ - cũng nằm trong nội dung thảo luận.

Apple cải thiện khả năng thay thế pin trên MacBook Pro M5

Pin và các linh kiện khác bên trong một máy tính Macbook. (Nguồn: Mikesenese)

MacBook Pro M5 là mẫu đầu tiên của Apple cho phép người dùng thay pin mà không cần tháo bàn rê (trackpad). Đây là một cải tiến nhỏ nhưng đáng chú ý trong thiết kế, giúp việc sửa chữa trở nên ít phức tạp hơn.

Mặc dù không cần tháo trackpad, quy trình thay pin vẫn khá phức tạp. Apple chỉ cung cấp bộ phận “Top Case with Battery and Keyboard” — nghĩa là người dùng phải mua cả phần khung chính kèm bàn phím và pin. Việc này đòi hỏi tháo gỡ nhiều ốc vít và linh kiện không liên quan, khiến quá trình tự sửa chữa trở nên khó khăn.

Phiên bản M5 được trang bị pin 72.6Wh, nhỉnh hơn một chút so với pin 72.4Wh của thế hệ trước. Dù chưa đạt đến mức dễ sửa chữa, Apple đang có những bước tiến nhỏ trong việc cải thiện khả năng thay thế linh kiện. Việc không cần tháo trackpad là một tín hiệu tích cực cho người dùng yêu thích sửa chữa.

IBM đưa thuật toán lượng tử lên chip thông thường

IBM tuyên bố họ đã chạy thành công một thuật toán sửa lỗi lượng tử quan trọng trên chip thông thường của AMD. Đây là bước tiến lớn trong việc thương mại hóa máy tính lượng tử - vốn được kỳ vọng sẽ giải quyết những bài toán mà máy tính truyền thống phải mất hàng nghìn năm mới xử lý được.

Máy tính lượng tử sử dụng các qubit, vốn rất nhạy cảm và dễ mắc lỗi. IBM đã phát triển một thuật toán giúp sửa lỗi này, và giờ đây họ chứng minh rằng nó có thể chạy thời gian thực trên chip FPGA (Field Programmable Gate Array) do AMD sản xuất - loại chip có sẵn trên thị trường và không quá đắt đỏ.

Jay Gambetta, Giám đốc nghiên cứu của IBM, cho biết thuật toán không chỉ hoạt động tốt mà còn chạy nhanh gấp 10 lần so với yêu cầu tối thiểu. Điều này cho thấy tiềm năng ứng dụng thực tế của công nghệ này là rất lớn.

IBM đang hướng tới việc xây dựng một máy tính lượng tử có tên Starling vào năm 2029. Tuy nhiên, việc hoàn thành thuật toán này đã diễn ra sớm hơn 1 năm so với kế hoạch ban đầu.