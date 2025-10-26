Công nghệ 26/10: Tuần lễ Số Quốc tế bàn về AI, giá chip đẩy giá điện thoại

(VTC News) -

Tuần lễ số Việt Nam với chủ đề "Thể chế cho AI"

Từ ngày 27–29/10, Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2025 (Vietnam International Digital Week – VIDW 2025) diễn ra tại Ninh Bình và Hà Nội, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức.

Với chủ đề “Thể chế cho AI”, sự kiện năm nay hướng tới thúc đẩy đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và giới thiệu các giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực AI, 5G, hạ tầng số, nguồn nhân lực số và đổi mới sáng tạo.

Mở đầu tuần lễ là Hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng về Thể chế Trí tuệ nhân tạo (AI) - sự kiện quy tụ đại diện các cơ quan Chính phủ, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp hàng đầu, nhằm trao đổi quan điểm, tăng cường hợp tác và thúc đẩy quan hệ đối tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác toàn cầu.

Hội nghị ASEAN 5G lần thứ 6 - một hoạt động do Việt Nam khởi xướng và chủ trì tổ chức thường niên từ năm 2019 đến nay - cũng diễn ra trong tuần lễ.

Dự kiến có khoảng 800 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự các hoạt động diễn đàn, hội thảo, trong đó có sự tham gia của lãnh đạo các tổ chức lớn như Ngân hàng Thế giới, Liên minh châu Âu, Liên minh Viễn thông quốc tế, Liên minh Viễn thông châu Á - Thái Bình Dương cùng đại diện các tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam và quốc tế.

Điện thoại Xiaomi tăng giá do chịu áp lực của giá chip

Nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Xiaomi cho biết, giá chip nhớ tăng cao đã làm tăng chi phí sản xuất điện thoại di động, sau khi giá của dòng Redmi K90 mới khiến thị trường thất vọng.

"Áp lực chi phí đã chuyển sang giá các sản phẩm mới của chúng tôi", Chủ tịch Xiaomi Lu Weibing viết trên Weibo. "Chi phí chip nhớ tăng cao vượt xa dự kiến ​​và có thể còn tiếp tục tăng".

Redmi K90 có mức giá cao hơn so với bản tiền nhiệm.

Xiaomi đã ra mắt Redmi K90 vào tuần trước với mức giá khởi điểm từ 2.599 nhân dân tệ (9,6 triệu đồng) cho bản thường (RAM 12 GB, bộ nhớ 256 GB). Mức giá này cao hơn con số 2.499 nhân dân tệ (9,2 triệu đồng) của phiên bản tiền nhiệm K80 ra mắt vào tháng 11/2024.

Ông Lu Weibing cho biết, người tiêu dùng có thể thất vọng về khoảng cách giá giữa các cấu hình. Do vậy, Xiaomi sẽ giảm giá 300 nhân dân tệ (1,1 triệu đồng) cho mẫu K90 được săn đón nhất (RAM 12 GB, bộ nhớ 512 GB) xuống còn 2.899 nhân dân tệ (10,7 triệu đồng) trong tháng đầu tiên mở bán.

Theo Reuters, cuộc chạy đua toàn cầu về chip để sử dụng trong các ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã thắt chặt nguồn cung thông thường được sử dụng trong điện thoại thông minh, máy tính cá nhân và máy chủ.

EU phát hiện Meta và TikTok vi phạm nghĩa vụ minh bạch

Trong công bố kết quả sơ bộ về một cuộc điều tra, Ủy ban châu Âu (EU) cho biết Tập đoàn công nghệ Mỹ Meta và ứng dụng mạng xã hội TikTok thuộc sở hữu Trung Quốc đã vi phạm nghĩa vụ pháp lý khi không cung cấp đầy đủ quyền truy cập dữ liệu công khai cho các nhà nghiên cứu.

EU đang siết chặt quản lý các “ông lớn công nghệ” thông qua Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA).

Người phát ngôn của Meta chia sẻ với Reuters rằng công ty phản đối nhận định cho rằng họ vi phạm DSA, trong khi TikTok khẳng định vẫn cam kết minh bạch.

“Việc cho phép các nhà nghiên cứu tiếp cận dữ liệu của nền tảng là nghĩa vụ minh bạch thiết yếu theo DSA, vì điều này giúp công chúng có thể giám sát tác động tiềm tàng của các nền tảng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta”, Ủy ban châu Âu nêu rõ trong thông cáo.