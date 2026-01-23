Công nghệ 23/1: Đẩy mạnh tuyên truyền năng lượng nguyên tử

(VTC News) -

Đẩy mạnh tuyên truyền về năng lượng nguyên tử

Đề án “Thông tin, tuyên truyền về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn đến năm 2035” vừa được ban hành nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để tạo sự đồng thuận xã hội đối với việc sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2027, khoảng 60% cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức của các Bộ, ngành, địa phương liên quan được trang bị kiến thức cơ bản về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân; đồng thời nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền, phóng viên, biên tập viên theo dõi lĩnh vực này.

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì Đề án, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Đề án. (Nguồn: Bộ KH&CN)

Cùng với đó, tổ chức phổ biến kiến thức cho người dân tại các khu vực có dự án điện hạt nhân, lò phản ứng nghiên cứu và cơ sở ứng dụng năng lượng nguyên tử; phấn đấu đến năm 2027, khoảng 50% người dân tại các địa bàn này được cung cấp thông tin cơ bản về vai trò, lợi ích của năng lượng nguyên tử, các quy định về an toàn, an ninh hạt nhân và ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân.

Trong lĩnh vực giáo dục, đến năm 2027, khoảng 70% học sinh trung học, sinh viên tại các tỉnh Khánh Hòa và Đồng Nai được phổ biến kiến thức ngoại khóa về năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân thông qua các chương trình giáo dục, truyền thông phù hợp.

Việt Nam bứt phá với hạ tầng 5G

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, vùng phủ 5G tại Việt Nam tăng từ dưới 1% lên khoảng 90% dân số chỉ trong vài năm, tốc độ triển khai thuộc nhóm nhanh nhất thế giới. Đây là kết quả của quyết tâm chính sách cùng nỗ lực đầu tư mạnh mẽ từ các doanh nghiệp viễn thông.

Với số lượng trạm mới được triển khai, Viettel hiện sở hữu mạng 5G lớn nhất tại Việt Nam. (Nguồn: Viettel)

Hiện cả nước có hơn 35.000 trạm phát sóng 5G, trong đó Viettel chiếm khoảng 80% với gần 13 triệu thuê bao. VNPT đã phủ sóng tại tất cả tỉnh, thành phố lớn, tập trung vào khu công nghiệp và đô thị, trong khi MobiFone đẩy mạnh thương mại hóa 5G tại các khu vực kinh tế trọng điểm.

Mục tiêu năm 2026 là phủ sóng 5G tới 99% dân số, tốc độ di động trung bình đạt 170Mbps và Internet cố định đạt 300Mbps. Với nền tảng này, 5G trở thành động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tự động hóa và phát triển kinh tế số tại Việt Nam.

Việt Nam - Australia hợp tác phát triển nhân lực công nghệ

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và Trung tâm Đổi mới sáng tạo NAB Việt Nam thuộc Ngân hàng Quốc gia Australia đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Sự kiện có sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cùng đại diện Đại sứ quán Australia, khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ.

Nội dung hợp tác tập trung vào việc đưa kinh nghiệm thực tiễn từ doanh nghiệp vào chương trình đào tạo, tạo cơ hội thực tập cho sinh viên, đồng thời tổ chức các hội thảo chuyên môn. Qua đó, sinh viên Việt Nam có thể tiếp cận môi trường làm việc quốc tế, nâng cao kỹ năng và đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số.

Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ hình thành hệ sinh thái hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Đây là bước đi quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ nhân lực công nghệ chất lượng cao, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế số và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Australia.