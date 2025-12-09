Công nghệ 9/12: Viettel lắp mới 20.000 trạm 5G, phủ sóng 90% dân số

(VTC News) -

Viettel vượt cam kết triển khai 5G

Viettel vừa công bố đã hoàn thành việc xây dựng mới 20.000 trạm 5G trong năm 2025, vượt tiến độ cam kết với Chính phủ tới hơn ba tuần. Đây là một cột mốc quan trọng, cho thấy nỗ lực mạnh mẽ của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy hạ tầng số quốc gia.

Theo kế hoạch, đến ngày 31/12, tổng số trạm 5G của Viettel trên toàn mạng sẽ đạt 30.000 trạm. Với quy mô này, mạng 5G của Viettel sẽ phủ tới 90% diện tích ngoài trời trên toàn quốc, mở ra khả năng kết nối tốc độ cao cho hàng chục triệu người dùng ở cả đô thị lẫn vùng nông thôn.

Với số lượng trạm mới được triển khai, Viettel hiện đang sở hữu mạng 5G lớn nhất tại Việt Nam. (Nguồn: Viettel)

Việc triển khai đồng loạt số lượng lớn trạm phát sóng không chỉ giúp Viettel sở hữu mạng 5G lớn nhất tại Việt Nam, mà còn khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ số. Đây cũng là bước đi chiến lược nhằm tạo nền tảng cho các ứng dụng công nghệ mới như Internet vạn vật (IoT), thành phố thông minh, xe tự lái và các dịch vụ số trong y tế, giáo dục, thương mại điện tử.

Ngoài tăng trưởng về số trạm 5G, Viettel cho biết họ cũng là đơn vị duy nhất tại Việt Nam triển khai mạng 5G độc lập (Standalone - SA). Đây là mạng 5G hoàn chỉnh, toàn bộ các thành phần mạng lõi đến thiết bị phát sóng vô tuyến đều thuộc thế hệ mạng 5G thay vì dùng chung với 4G, có thể đạt tốc độ lên đến 10 Gbps và trên thực tế cao hơn 4G 15-20 lần.

Mỹ cho phép xuất khẩu chip AI H200 của Nvidia sang Trung Quốc

Chính phủ Mỹ vừa thông báo sẽ cho phép Nvidia xuất khẩu dòng chip trí tuệ nhân tạo H200 sang Trung Quốc. Quyết định này đi kèm với việc thu phí trên mỗi chip xuất khẩu, nhằm cân bằng giữa lợi ích kinh tế và vấn đề an ninh quốc gia.

Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận này cũng sẽ áp dụng cho các công ty khác như AMD và Intel. Ông nhấn mạnh mục tiêu là vừa bảo vệ an ninh quốc gia, vừa tạo thêm việc làm trong nước và duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực AI.

Tuy nhiên, quyết định này cũng vấp phải chỉ trích từ một số nghị sĩ Mỹ, lo ngại rằng việc bán chip AI tiên tiến có thể giúp Trung Quốc tăng cường năng lực quân sự. Báo cáo từ Viện Tiến bộ cho biết H200 mạnh gấp gần sáu lần so với H20 – loại chip Mỹ hiện cho phép xuất khẩu sang Trung Quốc.

Trong khi đó, Trung Quốc được cho là đã phản ứng tích cực với thông tin này. Dù thị trường chip Mỹ tại Trung Quốc từng bị hạn chế bởi các quy định và lệnh cấm, việc mở cửa trở lại được xem là cơ hội để các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc tiếp cận nguồn lực phần cứng mạnh mẽ hơn, thay vì chỉ dựa vào sản phẩm nội địa từ Huawei hay Alibaba.

Google hé lộ thế hệ Android XR mới

Google vừa công bố những bước đi đầu tiên với nền tảng Android XR, mở ra thế hệ thiết bị đeo mới dự kiến ra mắt vào năm 2026. Trong bối cảnh điện thoại, máy tính bảng và đồng hồ thông minh đã bão hòa về đổi mới, Google chọn hướng đi khác biệt với các sản phẩm thực tế mở rộng.

Kính thông minh Android XR - bước khởi đầu mới của Google trong cuộc đua thực tế mở rộng. (Nguồn: Google)

Điểm nhấn lớn nhất là kính thông minh Android XR, được phát triển cùng các thương hiệu thời trang nổi tiếng như Warby Parker và Gentle Monster. Những chiếc kính này sẽ tích hợp camera, micro, loa và màn hình hiển thị, đồng thời cho phép người dùng giao tiếp trực tiếp với trợ lý Gemini.

Ngoài ra, Google hợp tác với XREAL để đưa dự án Project Aura vào thực tế. Đây là dòng kính XR có dây, kết hợp nội dung số với thế giới thực, nhưng lần này sẽ chạy trên Android XR thay vì nền tảng riêng của XREAL. Sự thay đổi này hứa hẹn mang lại trải nghiệm mạnh mẽ và mượt mà hơn.