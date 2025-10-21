(VTC News) -

Gia đình Samsung bán cổ phần trị giá 1,2 tỷ USD

Mẹ và hai chị em gái của Chủ tịch Samsung Electronics Jay Y. Lee dự kiến sẽ bán khoảng 17,7 triệu cổ phiếu, tương đương 0,3% cổ phần trong tập đoàn công nghệ hàng đầu Hàn Quốc.

Theo hồ sơ gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc, mục tiêu của việc bán cổ phần là để thanh toán các khoản thuế và trả nợ vay. Đây là một động thái tài chính thường thấy trong các gia đình sở hữu tập đoàn lớn.

Thương vụ sẽ được thực hiện thông qua hợp đồng ủy thác với Ngân hàng Shinhan và dự kiến hoàn tất vào tháng 4 năm sau.

Việc bán cổ phần diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu Samsung Electronics đang tăng mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để gia đình Lee tối ưu hóa giá trị tài sản.

AWS gặp sự cố, loạt dịch vụ đình đám tê liệt

Sáng 20/10, Amazon Web Services (AWS) gặp sự cố nghiêm trọng khiến hàng loạt dịch vụ trực tuyến bị gián đoạn. Các ứng dụng phổ biến như Venmo, Snapchat, Canva, Fortnite và trợ lý ảo Alexa đều bị ảnh hưởng.

Logo Amazon và AWS - hai biểu tượng quyền lực của Internet - trở thành tâm điểm khi sự cố hạ tầng khiến hàng loạt dịch vụ trực tuyến toàn cầu bị gián đoạn. (Nguồn: Getty Images)

Sự cố bắt đầu từ khoảng 3h11 sáng theo giờ miền Đông Mỹ, khi AWS ghi nhận lỗi DNS trong dịch vụ DynamoDB – một cơ sở dữ liệu quan trọng cho nhiều khách hàng AWS. Đến 5h24, Amazon cho biết đã khắc phục xong vấn đề DNS, nhưng vẫn còn lỗi khi khởi chạy các máy chủ EC2 mới.

Không chỉ các dịch vụ của Amazong, nhiều công ty lớn khác như Disney+, Reddit, Lyft, Apple Music, Pinterest, Roblox và cả The New York Times cũng bị ảnh hưởng. Người dùng báo cáo lỗi truy cập và tốc độ chậm trên nhiều nền tảng.

Amazon liên tục cập nhật tình hình trên trang trạng thái dịch vụ. Đến chiều cùng ngày, nhiều dịch vụ bắt đầu hoạt động bình thường trở lại, nhưng vẫn còn một số lỗi với EC2 và các dịch vụ phụ trợ khác. AWS cũng áp dụng giới hạn tốc độ khởi tạo máy chủ mới để hỗ trợ quá trình phục hồi.

Sự cố này cho thấy rủi ro khi quá nhiều dịch vụ Internet phụ thuộc vào một số ít nhà cung cấp hạ tầng đám mây. AWS chiếm khoảng 30% thị phần hạ tầng đám mây toàn cầu, và khi một khu vực như US-EAST-1 gặp sự cố, ảnh hưởng có thể lan rộng khắp thế giới.

SLiquid dẫn đầu chuyển đổi trung tâm dữ liệu Đông Nam Á

Tại sự kiện Data Centre World Asia 2025 ở Singapore, SLiquid đã giới thiệu thiết bị phân phối làm mát CDU-22400W, được thiết kế riêng cho điều kiện khí hậu nhiệt đới và mật độ chip AI cao.

Theo Moody’s Ratings, dung lượng trung tâm dữ liệu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030, với tổng vốn đầu tư dự kiến từ 800 đến 900 tỷ USD. SLiquid kỳ vọng sẽ tận dụng chuỗi cung ứng làm mát bằng chất lỏng phát triển mạnh tại Trung Quốc để phục vụ thị trường toàn cầu.

Gian hàng SLiquid tại triển lãm DCW Asia 2025 thu hút sự chú ý với giải pháp làm mát bằng chất lỏng bản địa hóa. (Nguồn: Chinadaily)

Mỗi thiết bị CDU mới có thể hỗ trợ tới 16 tủ AI công suất cao (120 kW), giúp giảm tiêu thụ điện ít nhất 20% bằng cách thu hẹp chênh lệch nhiệt độ giữa các mạch làm mát xuống dưới 3°C.

Theo Mordor Intelligence, thị trường làm mát bằng chất lỏng cho trung tâm dữ liệu toàn cầu sẽ đạt 5,52 tỷ USD vào năm 2025 và tăng lên 15,75 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng hàng năm 23,31%.