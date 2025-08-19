Công nghệ 19/8: Trung Quốc sắp vượt mặt Mỹ trong cuộc đua trở lại Mặt Trăng

(VTC News) -

Trung Quốc tiến gần mục tiêu đưa người lên Mặt Trăng trước năm 2030

Trong tháng 8/2025, chương trình không gian có phần bí mật của Trung Quốc đã đạt được những bước tiến quan trọng. Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc thử nghiệm thành công mô hình đổ bộ “Lanyue” nặng 26 tấn, mô phỏng việc hạ cánh và cất cánh trên bề mặt Mặt Trăng bằng hệ thống dây treo và động cơ điều hướng.

Ngày 15/8, Trung Quốc thử nghiệm đốt tĩnh lõi trung tâm của tên lửa Long March 10 với 7 động cơ YF-100K. Phiên bản chính của tên lửa này sẽ có thể đưa 70 tấn lên quỹ đạo Trái Đất thấp, đóng vai trò chủ lực trong các sứ mệnh Mặt Trăng.

Tên lửa Long March-10 của Trung Quốc thực hiện thử nghiệm bắn tĩnh đầu tiên tại Bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương vào ngày 15/8/2025. (Nguồn: Getty Images)

Trung Quốc đã có tiến triển rõ rệt ở cả ba yếu tố chính: tên lửa đẩy mạnh, tàu vũ trụ Mengzhou (đã thử nghiệm hệ thống thoát hiểm), và module đổ bộ Lanyue. Điều này cho thấy họ đang đi đúng hướng để đưa người lên Mặt Trăng trước năm 2030.

Các địa điểm hạ cánh được lựa chọn, như vùng cực Nam của Mặt Trăng, cho thấy Trung Quốc có ý định xây dựng cơ sở lâu dài. Họ cũng đang phát triển mạng định vị và liên lạc riêng cho Mặt Trăng, tương tự như hệ thống BeiDou trên Trái Đất.

Trong khi đó, chương trình Artemis của NASA gặp nhiều trục trặc, đặc biệt là với tàu Starship của SpaceX. Dù Mỹ hướng đến các công nghệ tái sử dụng và lưu trữ nhiên liệu trong không gian, những giải pháp này vẫn chưa sẵn sàng để triển khai.

Ứng dụng chống nghiện mạng xã hội bất ngờ gây sốt trên App Store

Dù mới chỉ ra mắt thử nghiệm vào tháng trước, Focus Friend đã nhanh chóng leo lên vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí và thứ 2 trong danh mục ứng dụng năng suất trên App Store.

Đây là một ứng dụng tăng cường năng suất do Hank Green và Honey B Games phát triển. Ý tưởng rất dễ thương: Bạn sẽ có một “người bạn đậu” (bean friend) đang cố gắng đan len, và bạn phải giúp nó tập trung bằng cách không mở các ứng dụng gây xao nhãng như TikTok hay Instagram.

Giao diện ứng dụng Focus Friend. (Nguồn: App Store)

Người dùng đặt hẹn giờ để tập trung, và ứng dụng sẽ chặn các app gây mất tập trung. Nếu bạn hoàn thành phiên tập trung, “bean” của bạn sẽ thưởng cho bạn bằng những chiếc tất ảo, dùng để mua đồ trang trí cho phòng của bean — như poster hoặc đồ nội thất dễ thương.

Focus Friend được so sánh với Finch — một ứng dụng chăm sóc bản thân với chú chim ảo. Cả hai đều khai thác cảm xúc của người dùng bằng cách gắn kết với một nhân vật dễ thương, khiến bạn muốn chăm sóc nó bằng cách làm những việc tốt cho bản thân.

Allianz Life bị rò rỉ dữ liệu, ảnh hưởng hơn 1,1 triệu khách hàng

Hãng bảo hiểm Allianz Life (Mỹ) xác nhận đã bị tin tặc tấn công vào tháng 7/2025, làm lộ thông tin cá nhân của phần lớn trong số 1,4 triệu khách hàng và nhân viên. Theo trang Have I Been Pwned, dữ liệu bị đánh cắp bao gồm tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ nhà và số điện thoại — tất cả đều được lưu trữ trên nền tảng Salesforce.

Một trụ sở văn phòng Allianz. (Nguồn: Getty Images)

Ngoài ra, Allianz cũng thông báo với các bang Texas và Massachusetts rằng số an sinh xã hội (Social Security number) của khách hàng cũng bị xâm phạm.

Vụ việc được cho là do nhóm hacker ShinyHunters thực hiện, vốn nổi tiếng với các chiêu trò lừa đảo nhân viên để truy cập hệ thống. Nhóm này cũng từng tấn công Google, Cisco, Qantas và Pandora.