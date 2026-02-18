Công nghệ 18/2: Apple hé lộ MacBook giá rẻ

(VTC News) -

Adani đầu tư 100 tỷ USD cho trung tâm dữ liệu AI tại Ấn Độ

Tập đoàn hàng đầu Ấn Độ Adani Enterprises vừa công bố kế hoạch đầu tư 100 tỷ USD để xây dựng các trung tâm dữ liệu sử dụng năng lượng tái tạo, sẵn sàng cho AI vào năm 2035. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm đưa Ấn Độ trở thành một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua AI toàn cầu, vốn đang chứng kiến sự tham gia mạnh mẽ của các tập đoàn như Google, Amazon, Meta và Microsoft.

Trụ sở tập đoạn Adani tại Mumbai, Ấn Độ. (Nguồn: Reuters)

Khoản đầu tư này dự kiến sẽ kích hoạt thêm 150 tỷ USD từ các ngành liên quan như sản xuất máy chủ và nền tảng điện toán đám mây, tạo nên hệ sinh thái hạ tầng AI trị giá 250 tỷ USD tại Ấn Độ. Adani cũng sẽ mở rộng công suất trung tâm dữ liệu từ 2 GW lên 5 GW, hướng tới xây dựng nền tảng tích hợp lớn nhất thế giới.

Ngoài ra, tập đoàn sẽ dành 55 tỷ USD để phát triển danh mục năng lượng tái tạo, bao gồm hệ thống lưu trữ pin quy mô lớn. Chủ tịch Gautam Adani khẳng định: "Ấn Độ sẽ không chỉ theo sau kỷ nguyên AI, mà sẽ định hình nó."

Apple chuẩn bị tung MacBook giá rẻ với nhiều màu sắc

Apple dự kiến sẽ ra mắt một dòng MacBook giá rẻ mới trong sự kiện "Apple Experience" vào ngày 4/3 tại New York. Theo Bloomberg, sản phẩm này sẽ hướng đến đối tượng sinh viên và doanh nghiệp, với điểm nhấn là nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung như vàng nhạt, xanh lá nhạt, xanh dương và hồng, bên cạnh các màu truyền thống bạc và xám.

Một mẫu MacBook của Apple. (Nguồn: Apple)

Mức giá của MacBook mới được đồn đoán nằm trong khoảng 699-799 USD, thấp hơn đáng kể so với các dòng MacBook hiện tại. Để đạt được mức giá này, Apple có thể sử dụng chip A18 Pro vốn được thiết kế cho iPhone, đồng thời cắt giảm một số tính năng về cổng kết nối hoặc màn hình. Tuy nhiên, phần vỏ máy vẫn sẽ được chế tác từ nhôm với quy trình sản xuất mới, thay vì dùng nhựa để giảm chi phí.

Ngoài MacBook, Apple cũng được cho là sẽ giới thiệu các mẫu iPad mới cùng bản nâng cấp cho MacBook Pro với chip M5 Pro và M5 Max. Sự kiện này hứa hẹn sẽ mở đầu năm 2026 bằng loạt sản phẩm chiến lược, tiếp tục củng cố vị thế của Apple trong phân khúc thiết bị giá rẻ và cao cấp.

Yashica ra mắt máy quay 4K giá rẻ

Yashica vừa công bố kế hoạch tung ra chiếc máy quay kỹ thuật số đầu tiên mang tên Yashica Journey. Máy quay có thiết kế nhỏ gọn, vỏ màu trắng, màn hình LCD xoay 270° theo phong cách truyền thống. Điểm đặc biệt là Journey không có zoom, thay vào đó sử dụng ống kính góc siêu rộng 115°, phù hợp cho nhu cầu quay vlog. Khoảng cách lấy nét tối thiểu là 50cm.

Yashica Journey - máy quay 4K nhỏ gọn, giá rẻ, mở ra lựa chọn mới cho người dùng phổ thông. (Nguồn: Yashica)

Journey hỗ trợ quay video 4K và có thể truyền dữ liệu không dây sang smartphone thông qua ứng dụng riêng. Hiện chưa có thông tin chính thức về giá bán, nhưng dự đoán sẽ ở mức cạnh tranh, khoảng dưới 200 USD, trong bối cảnh các hãng lớn như Sony và Canon đã ngừng sản xuất dòng máy quay giá rẻ. Hiện tại, những máy quay 4K của Sony và Canon có giá bán vào khoảng từ 1000 USD trở lên.