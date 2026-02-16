Chicilon Media cùng nghệ sĩ mang lời chúc Tết vào không gian thang máy

(VTC News) -

Tết chưa bao giờ là khoảng thời gian nhàn rỗi. Với người trẻ đô thị, những ngày cuối năm thường đi kèm áp lực tổng kết, deadline và guồng quay công việc dồn dập. Nhịp sống hối hả diễn ra từ văn phòng đến chung cư, từ trung tâm thương mại đến các tòa nhà làm việc. Giữa guồng quay ấy, có một khoảnh khắc ngắn mà hầu như ai cũng trải qua mỗi ngày: Vài chục giây chờ thang máy.

Tết 2026, Chicilon Media đã chọn chính “khoảng chờ” này để triển khai chiến dịch truyền thông mùa cao điểm, biến thời gian tưởng như trống đó thành một “khoảng chậm” đầy cảm xúc - nơi người xem bất ngờ nhận được lời chúc Tết sáng tạo từ các nghệ sĩ Isaac và HuyR.

Biến thời gian chờ thang máy thành điểm chạm cảm xúc

Thay vì những câu chúc trang trọng quen thuộc, chuỗi nội dung được xây dựng theo phong cách trẻ trung, bắt nhịp xu hướng và gần gũi với giới văn phòng và cư dân tại các toà chung cư: “Chúc bạn năm mới lương thưởng như nước - ‘Ủa em’ nhỏ giọt”, “Chúc bạn năm mới Hiền lại có tài - Hài lại có tiền”, “Chúc bạn năm mới mã áp thành công, mã nào cũng sốc”.

Sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ được yêu thích ngay trong không gian tòa nhà, nơi người xem làm việc hoặc sinh sống mỗi ngày tạo nên yếu tố bất ngờ và thích thú. Một nụ cười bật ra giữa lúc tất bật. Một khoảnh khắc chậm lại giữa guồng quay cuối năm. Chính những “micro-moment” như vậy là cơ hội để thương hiệu kết nối cảm xúc một cách tự nhiên và ít bị phòng vệ nhất.

Lời chúc đầy sáng tạo đến từ các nghệ sĩ trong chiến dịch Tết của Chicilon Media.

Thời điểm vàng của truyền thông thang máy

Tết vốn được xem là mùa cao điểm của nhiều ngành hàng, đặc biệt là tiêu dùng nhanh. Theo dữ liệu từ NIQ, trong 5 năm gần đây, doanh thu FMCG dịp Tết luôn tăng từ 13 - 22% so với giai đoạn trước Tết. Đáng chú ý, mùa Tết đóng góp trung bình gần 19 - 20% tổng doanh thu năm của ngành.

Khi gần 1/5 doanh thu cả năm tập trung trong một khoảng thời gian ngắn, ngân sách marketing vì thế cũng có xu hướng dồn lực vào giai đoạn này nhằm tạo đột phá về độ phủ và doanh số. Không chỉ FMCG, các lĩnh vực như tài chính - ngân hàng, bán lẻ hay thương mại điện tử đều coi Tết là thời điểm chiến lược để gia tăng hiện diện thương hiệu.

Trong dòng chảy truyền thông dày đặc đó, các kênh có khả năng tạo tiếp xúc tập trung và lặp lại trở nên đặc biệt quan trọng. Truyền thông thang máy, với đặc thù không gian khép kín và thời gian chờ cố định, cho thấy lợi thế rõ rệt.

Trước hết, môi trường thang máy hạn chế sự phân tâm từ các nền tảng khác. Người xem không có quá nhiều lựa chọn để “lướt qua”, nhờ đó thông điệp được tiếp nhận trọn vẹn trong suốt thời gian chờ. Bên cạnh đó, tần suất lặp lại cao giúp gia tăng khả năng ghi nhớ. Nhân viên văn phòng và cư dân chung cư tiếp xúc với màn hình nhiều lần mỗi ngày, đặc biệt trong giai đoạn cận Tết khi nhịp di chuyển tăng mạnh.

Cuối cùng, hệ thống màn hình phủ rộng tại các khu văn phòng và chung cư cao cấp ở những thành phố lớn - nhóm đối tượng có sức mua cao và đóng vai trò quyết định trong nhiều ngành hàng mùa lễ hội. Với những ưu điểm đó, chiến dịch Tết 2026 có thể được xem như một lát cắt cho thấy cách truyền thông thang máy đang được nâng cấp về vai trò.

Hệ thống màn hình thang máy với tần suất tiếp xúc cao và không gian tập trung giúp thông điệp Tết được ghi nhớ hiệu quả trong mùa cao điểm truyền thông.

Với những nâng cấp về hạ tầng 4G, khả năng cá nhân hóa nội dung theo từng điểm đặt và tích hợp công nghệ NFC tạo tương tác hai chiều, Chicilon Media đang từng bước tái định nghĩa thang máy như một điểm chạm quyết định trong mùa cao điểm truyền thông.

Trong vài chục giây chờ thang máy, giữa guồng quay hối hả cuối năm, một lời chúc đúng lúc có thể tạo nên khác biệt. Và chính ở những “khoảng chậm” ấy, thương hiệu có cơ hội được nhìn thấy, được ghi nhớ và được lựa chọn.