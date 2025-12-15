Công nghệ 15/12: Siêu máy tính AI nhỏ như sạc dự phòng

(VTC News) -

Siêu máy tính AI nhỏ nhất thế giới

Công ty Tiiny AI vừa giới thiệu Pocket Lab – siêu máy tính AI cá nhân nhỏ nhất thế giới, được Guinness World Records xác nhận. Thiết bị này có kích thước chỉ bằng một pin sạc dự phòng nhưng lại hứa hẹn sức mạnh thường thấy ở những hệ thống phần cứng đắt đỏ.

Pocket Lab có kích thước 14.2 × 8 × 2.53 cm, nặng 300g, hỗ trợ triển khai mô hình lên tới 120 tỷ tham số. Máy dùng CPU ARM v9.2 12 nhân, kết hợp NPU riêng đạt 190 TOPS, cùng 80GB LPDDR5X để xử lý mô hình lớn ngay tại chỗ.

Tiiny AI Pocket Lab - siêu máy tính AI cá nhân nhỏ nhất thế giới, gọn như pin sạc, mạnh như máy chủ. (Nguồn: Tiiny)

Trong khi các siêu máy tính nhỏ khác như NVIDIA Project Digits có giá khoảng 3.000 USD hay DGX Spark khoảng 4.000 USD, Pocket Lab được định hướng phổ biến hơn, giúp người dùng tiếp cận công nghệ AI mạnh mẽ mà không cần phụ thuộc vào đám mây.

Pocket Lab hứa hẹn trở thành lựa chọn hấp dẫn cho nghiên cứu, robot, hay các tác vụ suy luận nâng cao. Tiiny AI sẽ trình diễn sản phẩm tại CES 2026, và giới công nghệ đang chờ đợi để thấy hiệu quả thực tế khi đến tay người dùng.

Ngành AI lõi Trung Quốc đặt mốc 1,2 nghìn tỷ nhân dân tệ

Theo Viện Nghiên cứu thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (CAICT), quy mô ngành trí tuệ nhân tạo (AI) cốt lõi của nước này dự kiến sẽ vượt 1,2 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 170 tỷ USD) vào năm 2025. AI đang chuyển mình từ giai đoạn đổi mới kỹ thuật sang tạo ra sức sản xuất thực tế.

Robot trí tuệ nhân tạo trình diễn tại triển lãm công nghệ – biểu tượng cho sự bứt phá của ngành AI Trung Quốc. (Nguồn: Xinhua)

Trong năm 2025, các mô hình AI lớn đã được nâng cấp đáng kể. Khả năng hiểu ngôn ngữ tăng 30%, còn khả năng xử lý đa phương thức tăng tới 50%. Điều này mở ra tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp.

Một xu hướng nổi bật là trí tuệ thể hiện – sự kết hợp giữa AI và robot. Lĩnh vực này thu hút hơn 40 tỷ nhân dân tệ vốn đầu tư, với hơn 350 công ty tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp, cho thấy tốc độ phát triển nhanh chóng.

Đài Loan – Ba Lan hợp tác phát triển chuỗi cung ứng drone

Bộ Ngoại giao Đài Loan xác nhận nước này và Ba Lan đã ký biên bản ghi nhớ nhằm xây dựng chuỗi cung ứng drone. Thỏa thuận được ký giữa Taiwan Excellence Drone International Business Opportunities Alliance và Phòng Thương mại Hệ thống Không người lái Ba Lan.

Một chiếc máy bay không người lái được trưng bày tại Triển lãm Hàng không và Quốc phòng Đài Bắc. (Nguồn: Taipei Times)

Ngoài Ba Lan, Đài Loan cũng đang hợp tác với các nước vùng Baltic và Cộng hòa Séc. GEOSAT Aerospace & Technology và Coretronic được đánh giá có năng lực mạnh mẽ, sẵn sàng tham gia vào các dự án quốc tế. UAV được coi là một trong những sản phẩm trọng điểm trong chiến lược hợp tác kinh tế của Đài Loan.

Đài Loan đang thúc đẩy “kế hoạch tăng cường chuỗi cung ứng Trung và Đông Âu”, đồng thời xem xét thành lập học viện drone quốc tế, liên minh phi công drone và tổ chức các cuộc thi quốc tế.