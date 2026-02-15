'Bí kíp' chụp hình xinh lung linh ngày Tết

(VTC News) -

Chụp ảnh Tết là hoạt động thú vị và ý nghĩa, nhưng để có được những bức ảnh đẹp, bạn cần lưu ý một số yếu tố quan trọng.

Chọn góc chụp thích hợp

Góc chụp quyết định đến chất lượng bức ảnh. Thay vì chỉ chụp từ một góc chính diện, hãy thử nghiệm với nhiều góc khác nhau để tạo sự mới mẻ và ấn tượng. Điều này không chỉ giúp bức ảnh trở nên sinh động hơn mà còn giúp che đi những khuyết điểm của nhân vật.

Lựa chọn phong cách chụp

Trước khi bắt tay vào chụp, bạn cần xác định phong cách chụp tĩnh hay động. Nếu chọn chụp tĩnh, hãy cân nhắc các cảnh vật như hoa đào, hoa mai hay mâm ngũ quả.

Ngược lại, nếu muốn chụp động, hãy ghi lại những khoảnh khắc như gói bánh chưng hay các hoạt động trong chợ Tết.

Bố cục ảnh

Một bức ảnh có bố cục cân đối sẽ tạo hiệu ứng thị giác tốt hơn. Bạn có thể áp dụng quy tắc 1/3, chia bức ảnh thành 9 phần và căn chỉnh đối tượng chụp vào các điểm giao nhau.

Chọn background rực rỡ

Màu sắc là yếu tố quan trọng trong không khí Tết. Hãy chọn phông nền với tông màu rực rỡ như đỏ, vàng, cam để tạo điểm nhấn cho bức ảnh. Lưu ý không để màu sắc của phông nền trùng với trang phục của bạn.

Đầu tư vào ánh sáng

Ánh sáng là yếu tố quyết định đến chất lượng ảnh. Thời điểm lý tưởng để chụp là vào buổi trưa hoặc đầu chiều, khi ánh sáng vừa đủ. Nếu không đủ ánh sáng, bạn có thể sử dụng đèn flash để tăng thêm độ sáng cho bức ảnh.

Hạn chế chi tiết thừa

Mặc dù ảnh Tết cần có những chi tiết đặc trưng, nhưng bạn nên chọn lọc và giảm thiểu các chi tiết thừa để tránh làm rối bức ảnh.

Chụp ảnh cận cảnh (Macro)

Tết là mùa của hoa nở, vì vậy chụp ảnh macro sẽ giúp bạn ghi lại vẻ đẹp của hoa và cây cối một cách sinh động. Khoảng cách chụp lý tưởng là từ 3cm trở lên.

Sử dụng chế độ HDR

Chế độ HDR giúp tăng độ tương phản màu sắc, làm cho bức ảnh trở nên sinh động hơn, đặc biệt là khi chụp ngoại cảnh.

Chọn thời điểm bấm máy

Thời điểm lý tưởng để chụp hoa Tết là vào buổi bình minh hoặc trước khi mặt trời lặn, khi ánh sáng và màu sắc đạt độ bão hòa tốt nhất.

Chú ý hậu cảnh

Trong không gian đông người, việc chọn hậu cảnh là rất quan trọng. Hãy tăng khoảng cách giữa đối tượng chụp và hậu cảnh, và sử dụng khẩu độ lớn để làm mờ phông nền.