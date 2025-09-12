Công nghệ 12/9: Gần 1,8 triệu người dùng đã chuyển đổi tài khoản giao thông

(VTC News) -

Gần 1,8 triệu người dùng đã chuyển đổi tài khoản giao thông

Tính đến đầu tháng 9/2025, gần 1,8 triệu người dùng VETC đã hoàn tất chuyển đổi. Riêng tháng 8 ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục, với số lượng liên kết ngân hàng tăng gấp 5 lần so với tháng trước. Dự kiến số lượng chuyển đổi sẽ tiếp tục tăng mạnh trong tháng 9.

Để hỗ trợ người dùng, VETC triển khai nhiều các giải pháp như: Hướng dẫn trên app, mạng lưới hỗ trợ tại trạm thu phí, trung tâm đăng kiểm, showroom ô tô và tổng đài 1900 6010 hoạt động 24/7.

Một điểm hỗ trợ khách hàng chuyển đổi tài khoản giao thông. (Nguồn: VETC)

Sau ngày 1/10, chỉ tài khoản đã định danh và liên kết thanh toán mới được phép nạp tiền sử dụng làn thu phí không dừng (ETC). Tài khoản giao thông không chứa tiền, chỉ lưu thông tin định danh. Mọi thanh toán thực hiện qua ví điện tử VETC. Số dư còn lại có thể rút hoặc tiếp tục sử dụng, mọi giao dịch đều minh bạch và tra cứu được.

Tài khoản này không chỉ phục vụ qua trạm thu phí mà còn kết nối đến các dịch vụ như bãi đỗ xe, vé nội đô, xăng dầu và tiện ích đô thị.

MoMo bắt tay iProov để nâng cấp bảo mật sinh trắc học

MoMo hợp tác với iProov triển khai công nghệ Dynamic Liveness nhằm bảo vệ hàng chục triệu người dùng Việt Nam trước các hình thức gian lận số do AI tạo ra như deepfake hay tấn công chèn dữ liệu.

Công nghệ Dynamic Liveness sử dụng Flashmark™ để xác minh người dùng là người thật, đúng danh tính và có mặt tại thời điểm giao dịch. Giải pháp này vượt trội hơn các phương pháp bảo mật truyền thống, giúp ngăn chặn các thủ đoạn giả mạo bằng hình ảnh, video phát lại hay AI tạo sinh.

Ông Phạm Kim Long, Giám đốc AI & Big Data tại MoMo, khẳng định: “MoMo luôn đặt an toàn bảo mật và trải nghiệm người dùng lên hàng đầu. Việc hợp tác với iProov giúp chúng tôi nâng cấp hệ thống phòng vệ, bảo vệ người dùng khỏi các mối nguy tinh vi trên nền tảng số.”

VNG báo lãi 435 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm 2025

VNG Group ghi nhận doanh thu thuần 4.803 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, với lợi nhuận thuần sau điều chỉnh đạt 435 tỷ đồng.

Một văn phòng làm việc của VNG. (Nguồn: VNG)

Mảng game tiếp tục dẫn đầu, Zalopay tăng trưởng 63% về khối lượng thanh toán, và Zalo đạt 78,3 triệu người dùng hàng tháng. VNG cũng ra mắt mô hình AI tiếng Việt đầu tiên trên nền tảng NVIDIA, khẳng định vị thế công nghệ nội địa.

Kết quả tài chính bán niên 2025 cho thấy nỗ lực của VNG trong việc siết chặt vận hành, kiểm soát chi phí và thúc đẩy doanh thu từ các sản phẩm chủ lực.