Công nghệ 13/12: Starbucks thử nghiệm đặt lịch trước, RAM DDR5 leo giá

(VTC News) -

Starbucks thử nghiệm tính năng đặt lịch trước

Starbucks đang thử nghiệm một tính năng mới cho phép khách hàng đặt lịch trước thời gian nhận đồ uống. CEO Brian Niccol chia sẻ tại hội nghị Wall Street Journal rằng mục tiêu là giúp khách hàng có thể đặt cà phê cho đúng giờ mong muốn, ví dụ 5h30 sáng, để hệ thống sắp xếp đơn hàng hợp lý hơn.

Tính năng này được xem là bước nâng cấp cho thuật toán xếp hàng thông minh mà Starbucks đã triển khai. Nhờ hệ thống mới, hơn 80% cửa hàng đã rút ngắn thời gian phục vụ xuống còn dưới 4 phút.

Starbucks đang thử nghiệm những phương pháp mới để cải thiện dịch vụ. (Nguồn: Starbucks)

Ngoài ra, Starbucks cũng đang phát triển công nghệ AI dự đoán nhu cầu, kết hợp với trợ lý AI Green Dot Assist – chatbot hỗ trợ barista trong thời gian thực. Mục tiêu là giảm tình trạng quá tải ở quầy pha chế, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ đơn hàng di động.

Starbucks kỳ vọng việc kết hợp đặt lịch trước, AI và quản lý thông minh sẽ giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng, đảm bảo đơn hàng chính xác và đúng giờ.

AirPods Pro 3 giảm giá kỷ lục

Apple vừa đưa AirPods Pro 3 xuống mức giá thấp nhất từ trước đến nay – chỉ 199 USD, giảm 20% so với giá gốc và thậm chí còn rẻ hơn cả dịp Black Friday. Đây là cơ hội nâng cấp tai nghe với nhiều cải tiến mới.

AirPods Pro 3 được trang bị chip H2 cùng khả năng chống ồn chủ động (ANC) nâng cấp. Tai nghe sử dụng ear tips bằng foam giúp cách âm tốt hơn, kết hợp với micro siêu giảm nhiễu và thuật toán âm thanh để loại bỏ tiếng ồn hiệu quả.

AirPods Pro 3 - nâng cấp hoàn hảo với thiết kế tinh tế, chống ồn vượt trội và giá giảm kỷ lục chỉ còn 199 USD. (Nguồn: Engadget)

Ngoài ra, Apple bổ sung cảm biến đo nhịp tim, cho phép người dùng theo dõi sức khỏe trực tiếp qua ứng dụng Fitness. Một điểm nổi bật khác là Live Translation, hỗ trợ dịch hội thoại trực tiếp sang nhiều ngôn ngữ như Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn, Tây Ban Nha và Trung Quốc.

Theo đánh giá của Engadget, AirPods Pro 3 đạt 90/100 điểm, được xem là mẫu AirPods tốt nhất hiện nay nhờ chất lượng âm thanh, thời lượng pin cải thiện và loạt tính năng thông minh.

Framework tăng giá RAM DDR5 thêm 50%

Framework – hãng sản xuất laptop dạng mô-đun – vừa thông báo tăng giá RAM DDR5 thêm 50% đối với các đơn hàng mới của dòng Laptop DIY Edition. Mức tăng này được cho là vẫn thấp hơn giá thị trường hiện tại, và Framework cam kết sẽ giảm giá khi điều kiện thị trường cho phép.

Công ty cho biết sẽ không áp dụng mức giá mới cho các đơn hàng đã đặt trước, chỉ áp dụng với các đơn hàng mới. Đồng thời, Framework cập nhật chính sách hoàn trả: Nếu khách hàng muốn trả lại laptop, họ cũng phải trả lại cả bộ nhớ RAM đi kèm để tránh tình trạng đầu cơ.

Framework là công ty mới nhất tăng giá để đối phó với chi phí bộ nhớ tăng vọt. (Nguồn: PCMag)

Trước đó, Framework đã ngừng bán RAM DDR5 như một sản phẩm riêng lẻ nhằm bảo vệ nguồn hàng cho khách mua laptop DIY, tránh bị mua gom bởi các scalper.

Framework cũng cảnh báo rằng giá RAM có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới do thị trường bộ nhớ đang biến động mạnh. Điều này có thể ảnh hưởng đến giá của cả hệ thống sử dụng DDR5, LPDDR5X và GDDR.

Framework khẳng định việc tăng giá chỉ nhằm bù đắp chi phí từ nhà cung cấp, không nhằm tăng lợi nhuận. Họ cũng chỉ trích các hãng lớn như Dell và Apple vì hành vi “gouge” – lợi dụng giá RAM để tăng giá bán một cách quá mức.