Apple sắp khai trương trung tâm đào tạo tại Việt Nam

Theo thông tin từ PGS. Tạ Hải Tùng, Hiệu trưởng Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (SoICT), Đại học Bách khoa Hà Nội, trong khoảng hai tháng tới, Trung tâm đào tạo của Apple tại Việt Nam sẽ chính thức được khai trương tại tòa nhà B1 của nhà trường.

Trung tâm được định hướng trở thành không gian phát triển cộng đồng công nghệ, với trọng tâm là đào tạo kỹ năng số, đồng thời thúc đẩy các hoạt động kết nối, đổi mới sáng tạo.

Đáng chú ý, đây là một trong bốn trung tâm đào tạo của Apple trên toàn thế giới, bên cạnh các trung tâm đã được triển khai tại Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ.

Việc Việt Nam được lựa chọn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của quốc gia trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực công nghệ toàn cầu của Apple.

Dự án thi công Trung tâm Đào tạo của Apple tại Việt Nam tại ĐH Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: FBNV)

Theo PGS. Tạ Hải Tùng, dự án bắt nguồn từ chuyến công tác sang Mỹ năm 2024, trong đó có chuyến thăm Apple Park tại Cupertino.

Sau đó, hai bên trải qua hơn một năm làm việc, trao đổi và thống nhất với các đơn vị chuyên môn của Apple, từ ban dự án đến bộ phận pháp chế.

Dự án khởi công vào đầu năm 2026.

Đoàn công tác của Việt Nam tại Apple Park. (Ảnh: FBNV)

Việc Apple lựa chọn SoICT làm đối tác tiếp nối chuỗi hợp tác trước đó của nhà trường với các tập đoàn công nghệ lớn như Samsung, IBM, Naver, và sắp tới là Qualcomm, được xem là kết quả bước đầu của chiến lược thu hút doanh nghiệp công nghệ cao gắn với đào tạo và nghiên cứu.

Lãnh đạo SoICT cho biết, mục tiêu của dự án không chỉ dừng lại ở việc triển khai các dự án hợp tác, mà hướng tới xây dựng mối quan hệ đối tác R&D tin cậy, có vị thế trong khu vực, từ đó tạo nền tảng để nhân lực công nghệ Việt Nam từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Ngoài Apple, SoICT còn có sự hợp tác với Samsung Việt Nam thông qua các chương trình hỗ trợ đào tạo, thực tập, giảng dạy, đầu tư cơ sở vật chất thí nghiệm.

Trường cũng phát triển hợp tác chặt chẽ với IBM Việt Nam trong phát triển chương trình đào tạo, hỗ trợ sinh viên tiếp cận các công nghệ tiên tiến, và sẵn sàng gia nhập thị trường lao động quốc tế đầy cạnh tranh.