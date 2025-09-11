Công nghệ 11/9: Úc triển khai tàu ngầm không người lái Ghost Shark

(VTC News) -

Úc triển khai tàu ngầm không người lái Ghost Shark

Úc đã hợp tác với công ty quốc phòng Anduril bằng một hợp đồng trị giá 1,7 tỷ đô la Úc (tương đương 1,1 tỷ USD) để đưa vào hoạt động một đội tàu ngầm không người lái cỡ lớn mang tên Ghost Shark vào năm tới.

Ghost Shark được đồng phát triển vào năm 2022 với khoản đầu tư ban đầu 50 triệu USD từ cả hai phía. Mẫu thử đầu tiên đã được bàn giao vào tháng 4/2024 – sớm hơn kế hoạch một năm – và hiện đã bắt đầu sản xuất.

Ghost Shark - tàu ngầm không người lái thế hệ mới của Australia. (Nguồn: Techcrunch)

Hợp đồng này không chỉ bao gồm việc giao hàng mà còn cả bảo trì và phát triển tiếp theo. Đây là một “chương trình ghi nhận” trong ngân sách quốc phòng, đảm bảo nguồn thu lâu dài cho Anduril. Công ty cũng đã xây dựng nhà máy rộng 150.000 ft² tại Rhode Island để sản xuất Ghost Shark cho các quốc gia khác.

Ghost Shark được xem là giải pháp chiến lược để tăng cường khả năng giám sát và tấn công tầm xa trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Uber chuẩn bị đưa dịch vụ trực thăng vào châu Âu

Uber vừa công bố kế hoạch hợp tác với Joby Aviation để tích hợp dịch vụ trực thăng của Blade Air Mobility vào ứng dụng Uber tại châu Âu, bắt đầu từ năm sau. Đây là bước tiến mới trong lĩnh vực “di chuyển hàng không đô thị” mà Uber đã theo đuổi từ năm 2019.

Máy bay điện Joby eVTOL bay qua đô thị. (Nguồn: Joby)

Dù chưa tiết lộ chính xác các tuyến bay, Blade hiện đang khai thác các chuyến bay thuê bao giữa Nice và Monaco, cũng như các tuyến đến sân bay ở khu vực New York và Nam Âu. Năm ngoái, Blade đã phục vụ hơn 50.000 hành khách trên các tuyến này.

CEO Joby JoeBen Bevirt cho biết việc tích hợp Blade vào ứng dụng Uber là bước đệm để triển khai các máy bay điện yên tĩnh, không phát thải trong tương lai. Joby đã mua lại mảng vận chuyển hành khách của Blade, nhưng bộ phận y tế (vận chuyển nội tạng sống) vẫn hoạt động độc lập.

Phi hành đoàn bốn người mô phỏng sứ mệnh sao Hỏa kéo dài một năm

NASA vừa công bố bốn tình nguyện viên sẽ tham gia vào một sứ mệnh mô phỏng kéo dài 378 ngày trong một môi trường khép kín tại Trung tâm Vũ trụ Johnson ở Houston, Texas. Ba nam và một nữ sẽ sống trong một không gian rộng 158m², được gọi là Mars Dune Alpha, bắt đầu từ ngày 19/10.

Sứ mệnh này thuộc chương trình CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog), nhằm tái tạo các điều kiện khắc nghiệt như cô lập, thiếu tài nguyên, hỏng hóc thiết bị và độ trễ liên lạc – tương tự như khi con người thực sự sống trên sao Hỏa. Các hoạt động bao gồm đi bộ mô phỏng trên bề mặt sao Hỏa, thực hiện thí nghiệm khoa học và trồng rau trong điều kiện sao Hỏa giả lập.

Các tình nguyện viên của NASA sẽ tham gia vào các chuyến đi bộ mô phỏng trên bề mặt sao Hỏa. (Nguồn: NASA)

Theo nhà nghiên cứu Grace Douglas, mục tiêu là thu thập dữ liệu về hiệu suất nhận thức và thể chất của con người trong môi trường hạn chế tài nguyên. Những dữ liệu này sẽ giúp NASA đưa ra quyết định thiết kế và lập kế hoạch cho các sứ mệnh thật đến sao Hỏa trong tương lai.

NASA dự kiến sẽ đưa con người lên sao Hỏa sớm nhất vào những năm 2030. Trước đó, các sứ mệnh Artemis đến Mặt Trăng sẽ đóng vai trò thử nghiệm hệ thống sinh hoạt và vận chuyển trong không gian. CHAPEA và các mô phỏng mặt đất khác sẽ giúp NASA xác định những năng lực cần thiết để hỗ trợ con người sống và làm việc ngoài Trái Đất.

Trước đó, một sứ mệnh CHAPEA kéo dài 378 ngày đã kết thúc thành công vào tháng 7/2024.