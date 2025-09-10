(VTC News) -

Apple tặng thêm 1 năm kết nối vệ tinh cho iPhone 14 và 15

Apple vừa thông báo sẽ gia hạn thêm một năm miễn phí dịch vụ kết nối vệ tinh cho người dùng iPhone 14 và iPhone 15. Đây là lần thứ ba Apple kéo dài chương trình dùng thử kể từ khi ra mắt tính năng Emergency SOS qua vệ tinh vào năm 2022.

Khi không còn sóng di động, iPhone vẫn giữ bạn kết nối. (Nguồn: Apple)

Chương trình áp dụng cho những thiết bị đã kích hoạt tại các quốc gia có hỗ trợ tính năng vệ tinh trước 0h ngày 9/9/2025 (giờ Mỹ). Một số quốc gia và vùng lãnh thổ không nằm trong danh sách hỗ trợ gồm Trung Quốc đại lục, Nga, Belarus, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Hồng Kông (TQ) và Macao (TQ).

Ban đầu chỉ có Emergency SOS, nhưng từ iOS 18, Apple đã bổ sung thêm các tính năng như nhắn tin qua vệ tinh, định vị Find My và hỗ trợ khẩn cấp khi xe gặp sự cố. Tất cả đều hoạt động thông qua đối tác Globalstar.

SpaceX chi 17 tỷ USD để làm chủ kết nối vệ tinh đến điện thoại

SpaceX đã chi 17 tỷ USD (gồm 8,5 tỷ tiền mặt và 8,5 tỷ cổ phiếu) để mua lại một phần lớn phổ tần không dây từ EchoStar nhằm phục vụ dịch vụ Starlink Direct-to-Cell. Đây là động thái mạnh mẽ nhất cho thấy SpaceX muốn thống trị thị trường kết nối vệ tinh đến điện thoại.

Phổ tần là tài nguyên hữu hạn dùng để truyền tín hiệu không dây như cuộc gọi, tin nhắn, GPS và truyền thông vệ tinh. Chỉ một số dải tần phù hợp cho cả điện thoại và vệ tinh, khiến cạnh tranh giành quyền sử dụng trở nên khốc liệt.

Giữa thiên nhiên hoang sơ, kết nối vẫn hiện diện - tương lai của Starlink Direct-to-Cell là ở đây. (Nguồn: Starlink)

Năm 2024, FCC đã thông qua khung pháp lý “Supplemental Coverage from Space” cho phép vệ tinh mở rộng mạng lưới của nhà mạng mặt đất. Nhờ đó, SpaceX bắt đầu cung cấp dịch vụ Direct-to-Cell cho người dùng T-Mobile như một tiện ích cao cấp.

Với thỏa thuận EchoStar, SpaceX giờ đây sở hữu giấy phép phổ tần riêng, không cần hợp tác với nhà mạng mặt đất. Điều này giúp họ kiểm soát trực tiếp dịch vụ mà không phụ thuộc vào bên thứ ba.

Dù SpaceX không sản xuất điện thoại, Elon Musk đã gợi ý về việc phát triển điện thoại dưới thương hiệu X (đã sáp nhập với xAI). Musk cũng đang đối đầu với Apple, cáo buộc họ hợp tác độc quyền với OpenAI và Globalstar.

SpaceX từng tranh chấp với Dish về băng tần 12 GHz và AWS-4. Họ cũng đối đầu với Kuiper trong các hồ sơ gửi FCC về quy định chia sẻ phổ tần giữa các chòm vệ tinh. Nhờ đó, FCC đã bắt đầu xem xét lại các quy định chia sẻ phổ tần vệ tinh.

Baidu nâng cấp mô hình suy luận AI X1.1

Tại hội nghị nhà phát triển ở Bắc Kinh, Baidu công bố mô hình AI X1.1 với hiệu năng ngang ngửa GPT-5 của OpenAI và Gemini 2.5 Pro của Google. Theo lãnh đạo Baidu, X1.1 thậm chí vượt qua DeepSeek-R1 về khả năng suy luận.

Mô hình X1.1 cải thiện 34,8% độ chính xác kiến thức, đồng thời nâng cao khả năng tuân thủ hướng dẫn và hành vi tác vụ. Baidu cho biết điều này đạt được nhờ quy trình “học tăng cường hỗn hợp”. Phiên bản X1.1 hiện có sẵn cho khách hàng doanh nghiệp qua nền tảng điện toán đám mây của Baidu. Người dùng cá nhân có thể truy cập qua website và ứng dụng Ernie Bot.

Bản cập nhật này phản ánh sự cạnh tranh gay gắt trong thị trường AI Trung Quốc, nơi các đối thủ như DeepSeek và Alibaba Cloud đang đẩy mạnh phát triển mô hình mã nguồn mở.

Một điểm nổi bật trong phát triển AI của Baidu là việc hợp tác với Quỹ Phát triển Người cao tuổi Trung Quốc qua đó giúp hơn 310 triệu người trên 60 tuổi tiếp cận công nghệ. Ứng dụng cung cấp thông tin khoa học, y tế và hỗ trợ nhận diện thông tin độc hại.

Baidu cũng giới thiệu Comate 3.5S — nền tảng lập trình AI có thể hoàn thành công việc trong vài giờ thay vì vài tháng. Hiện đã có hơn 10 triệu lập trình viên sử dụng, và 45% mã nguồn mới của Baidu được tạo bởi Comate.