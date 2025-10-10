Công nghệ 10/10: Intel đặt canh bạc 20 tỷ USD giữa sa mạc Arizona

(VTC News) -

Intel đặt canh bạc 20 tỷ USD giữa sa mạc Arizona

Intel đã đầu tư hơn 20 tỷ USD vào Fab 52 — một nhà máy sản xuất chip cao tầng tại Chandler, Arizona. Đây là trung tâm trong chiến lược hồi sinh của hãng, với mục tiêu sản xuất chip tiên tiến ngay tại Mỹ sau gần một thập kỷ phụ thuộc vào nước ngoài.

Fab 52 sử dụng thiết bị quang khắc từ ASML (Hà Lan) để tạo ra chip theo quy trình mới gọi là “18a”. Tuy nhiên, trong chuyến thăm gần đây, một số máy trị giá 250 triệu USD vẫn chưa hoạt động, cho thấy Intel vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và hoàn thiện.

CEO Intel, Lip-Bu Tan, đang cầm một tấm wafer chứa các ô CPU dành cho Intel Core Ultra series 3 tại cơ sở Intel Ocotillo ở Arizona. (Nguồn: Intel)

Toàn cảnh nhà máy Fab 52 của Intel tại Chandler, Arizona. (Nguồn: Intel)

Tháng 8, chính quyền Trump đã đầu tư 8,9 tỷ USD vào Intel, đổi lấy 10% cổ phần. Đây là một phần của Đạo luật CHIPS nhằm hồi sinh ngành bán dẫn Mỹ. Intel cam kết xây dựng hai nhà máy mới — Fab 52 và Fab 62.

Intel đang đồng thời phát triển quy trình sản xuất và thiết kế chip mới — điều chưa từng làm trước đây. Chip Panther Lake sẽ sử dụng công nghệ xếp chồng transistor và cấp nguồn từ mặt sau, giúp tiết kiệm không gian và năng lượng. Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá đây là những bước nhảy công nghệ đầy rủi ro.

Cựu thủ tướng Anh Rishi Sunak gia nhập Microsoft

Rishi Sunak, cựu Thủ tướng Anh, vừa thông báo rằng ông sẽ đảm nhận vai trò cố vấn cấp cao tại Microsoft và công ty AI Anthropic. Đây là bước đi đáng chú ý sau khi ông rời khỏi vị trí lãnh đạo Đảng Bảo thủ sau thất bại trong cuộc tổng tuyển cử tháng 7.

Tại Anthropic, Sunak sẽ tư vấn về chiến lược toàn cầu, các xu hướng kinh tế vĩ mô và địa chính trị. Vai trò này không liên quan đến chính sách nội địa Anh, và ông bị cấm tiếp cận các quan chức chính phủ Anh thay mặt cho Anthropic.

Ông Rishi Sunak phát biểu bên ngoài số 10 phố Downing, London, Anh, năm 2024. (Nguồn: Reuters)

Ở Microsoft, Sunak sẽ cung cấp góc nhìn chiến lược về các xu hướng kinh tế và địa chính trị toàn cầu. Ông dự kiến sẽ phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh thường niên của Microsoft.

Theo quy định của Ủy ban Cố vấn về Bổ nhiệm Kinh doanh (ACOBA), Sunak không được vận động hành lang cho bất kỳ công ty nào trong vòng hai năm kể từ khi rời nhiệm sở, và không được sử dụng thông tin mật từ thời còn làm Thủ tướng.

Motorola Edge 70: Pin lớn trong thân máy siêu mỏng

Motorola vừa ra mắt điện thoại mới siêu mỏng với pin khủng cạnh tranh với Samsung và iPhone. Motorola Edge 70 sẽ được trang bị viên pin 4.800mAh — một con số ấn tượng nếu so với các đối thủ mỏng nhẹ như Galaxy S25 Edge (3.900mAh) hay iPhone Air (3.149mAh). Điều này giúp Edge 70 trở thành một trong những smartphone siêu mỏng có dung lượng pin lớn nhất hiện nay.

Motorola sử dụng công nghệ pin silicon-carbon, vốn chưa được Apple, Samsung hay Google áp dụng. Loại pin này có khả năng truyền năng lượng hiệu quả hơn, giúp kéo dài thời lượng sử dụng so với pin lithium-ion truyền thống.

Hình ảnh điện thoại siêu mỏng, pin trâu của Motorola. (Nguồn: Motorola)

Edge 70 có độ dày chỉ 5.8mm — ngang với Galaxy S25 Edge. Dù mỏng, máy vẫn hỗ trợ sạc nhanh 68W có dây và 15W không dây (dự kiến theo chuẩn Qi2), cùng chip Snapdragon 7 Gen 4 và RAM 12GB.

Theo trang Motorola Ba Lan, Edge 70 có thể đạt chuẩn chống nước IP68/IP69, camera 50MP, và sử dụng kính Gorilla Glass i7. Giá dự kiến khoảng trên 800 Euro.