CEO Huỳnh Quang Liêm: AI là năng lực cốt lõi, động lực tăng trưởng mới của VNPT

(VTC News) -

Sáng 18/12, trong khuôn khổ Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2026, Tập đoàn VNPT ra mắt Công ty VNPT AI. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm chiến lược của VNPT trong việc tập trung nguồn lực phát triển trí tuệ nhân tạo – một trong những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn đã được Đảng và Nhà nước xác định trong nhiều chủ trương lớn.

Ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc VNPT, phát biểu tại lễ ra mắt VNPT AI. (Ảnh: VNPT)

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc VNPT, cho biết, cách đây 7 năm, với tầm nhìn chiến lược của mình, VNPT đã tiên phong, chủ động đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Trung tâm Sáng tạo – một đơn vị trực thuộc VNPT IT – đã được hình thành và được Tập đoàn tin tưởng giao trọng trách mở đường cho hành trình này.

“Việc thành lập VNPT AI thể hiện quyết tâm của Tập đoàn trong việc tập trung năng lực AI, phục vụ định hướng chuyển đổi theo mô hình ‘Data Driven, AI-first’, đồng thời góp phần bảo đảm chủ quyền số, giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng công nghệ bên ngoài trong những lĩnh vực then chốt”, ông Huỳnh Quang Liêm nhấn mạnh.

Những nền tảng về năng lực công nghệ đã được VNPT đầu tư bài bản trong nhiều năm, bao gồm hạ tầng dữ liệu lớn với dung lượng 20 petabyte, năng lực xử lý gần 20 terabyte dữ liệu mỗi ngày cùng hệ sinh thái sản phẩm, hạ tầng tính toán hiệu năng cao quy mô hàng trăm petaflops và liên tục được mở rộng sẽ là điều kiện then chốt để VNPT AI phát triển các mô hình AI quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu triển khai ở tầm quốc gia.

Nghi thức bấm nút ra mắt VNPT AI. (Ảnh: VNPT)

Song song với hạ tầng, hiện, VNPT AI đang quy tụ hơn 200 chuyên gia, kỹ sư AI và khoa học dữ liệu, được đào tạo bài bản từ các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước, trưởng thành từ các bài toán thực tiễn. Đội ngũ này góp phần đưa công nghệ AI của VNPT tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời bảo đảm tính phù hợp với điều kiện, nhu cầu đặc thù của Việt Nam và cũng sẽ giúp VNPT AI hoàn thành sứ mệnh của mình trong thực thi Chiến lược AI của VNPT.

Thực tế, VNPT đã phát triển hơn 100 mô hình AI chuyên biệt, xử lý trên 2 tỷ lượt yêu cầu, phục vụ khoảng 40 triệu người dân, đồng hành cùng hơn 200 doanh nghiệp và nhiều cơ quan Nhà nước. Việc ra mắt Công ty VNPT AI không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của Tập đoàn mà còn khẳng định vai trò tiên phong của VNPT trong hệ sinh thái AI Việt Nam.

Cùng theo Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT, từ thời điểm này, Công ty VNPT AI mang trên mình những sứ mệnh và nhiệm vụ lớn, đầy thách thức.

Về mục tiêu công nghệ, VNPT AI phải vươn lên dẫn đầu trong nghiên cứu, phát triển các công nghệ AI; làm chủ các công trình khoa học, các mô hình AI mang trí tuệ Việt Nam, qua đó khẳng định năng lực khoa học công nghệ của Việt Nam nói chung và VNPT nói riêng.

Về mục tiêu sản phẩm, VNPT AI cần nhanh chóng tạo ra các sản phẩm AI có hàm lượng công nghệ cao, khả năng ứng dụng thực tiễn mạnh mẽ, như AI khai phá dữ liệu, AI trợ lý ảo, trước hết được triển khai sâu rộng trong chính VNPT, hiện thực hóa chiến lược “AI First” của Tập đoàn. VNPT sẽ là bệ phóng để VNPT AI phát triển vững chắc tại thị trường trong nước và từng bước vươn ra quốc tế.

VNPT AI hướng tới trở thành thương hiệu sản phẩm AI lớn trong hệ sinh thái AI quốc gia, góp phần hình thành các nền tảng AI “Make in Vietnam” phục vụ chính quyền, người dân và doanh nghiệp Việt Nam, trên tinh thần tự chủ công nghệ, bảo đảm chủ quyền số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên AI.

Việc thành lập VNPT AI diễn ra trong bối cảnh hệ thống chính sách và hành lang pháp lý về AI ngày càng hoàn thiện, tiêu biểu như Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 127/QĐ-TTg về Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030; đặc biệt là Luật Trí tuệ nhân tạo vừa được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025.