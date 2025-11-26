Công nghệ 26/11: VNPT thúc đẩy kiến tạo Đại học số, HP đẩy mạnh đầu tư AI

(VTC News) -

VNPT cùng ĐH Quốc gia Hà Nội kiến tạo Đại học số

Ngày 25/11, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025–2030. Đây là bước tiến quan trọng trong việc kết nối doanh nghiệp công nghệ chủ lực của quốc gia với trường đại học nghiên cứu hàng đầu, hướng tới mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho kỷ nguyên số.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai nhiều chương trình trọng điểm về đào tạo nhân lực, nghiên cứu phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo và xây dựng mô hình Đại học số. VNPT sẽ đồng hành cùng ĐHQGHN trong việc phát triển hạ tầng viễn thông – công nghệ thông tin, triển khai các nền tảng quản trị đại học thông minh, phòng thí nghiệm số, lớp học số và giải pháp Digital Twin.

VNPT và ĐHQGHN ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025 - 2030, hướng tới xây dựng mô hình Đại học số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho kỷ nguyên số. (Nguồn: VNPT)

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, hợp tác tập trung vào các hướng nghiên cứu có tính ứng dụng cao như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), robotics, tự động hóa, điện toán đám mây và an toàn thông tin. Hai bên cũng đặt mục tiêu thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đưa sản phẩm khoa học công nghệ vào thực tiễn doanh nghiệp và đời sống xã hội.

Thỏa thuận chiến lược này được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho cả hai bên, đồng thời đóng góp quan trọng vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ mới.

Amazon triển khai internet vệ tinh tốc độ cao cho doanh nghiệp Leo

Amazon vừa chính thức triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Amazon Leo dành cho khách hàng doanh nghiệp. Đây là bước đi chiến lược nhằm cung cấp kết nối tốc độ cao cho các tổ chức ở những khu vực khó tiếp cận với hạ tầng mạng truyền thống.

Dịch vụ Amazon Leo sử dụng mạng lưới vệ tinh kết hợp với thiết kế mạng tiên tiến và ăng-ten hiệu suất cao để đạt tốc độ tải xuống lên tới 1Gbps và tải lên 400Mbps. Đặc biệt, ăng-ten mới mang tên Leo Ultra giúp tối ưu hóa hiệu suất vượt trội so với bộ thiết bị Starlink Performance Kit của SpaceX.

Amazon Leo hướng tới cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp, trong đó có các hãng hàng không. (Nguồn: Simpleflying)

Hiện tại, hơn 150 vệ tinh của Amazon đã được đưa vào quỹ đạo và đang trong giai đoạn thử nghiệm với một nhóm khách hàng doanh nghiệp chọn lọc. Trong số đó có hãng hàng không JetBlue, đơn vị đang tích hợp Amazon Leo vào hệ thống Wi-Fi miễn phí trên chuyến bay để nâng cao trải nghiệm hành khách.

Dự kiến, dịch vụ sẽ được mở rộng ra thị trường toàn cầu vào năm 2026, hứa hẹn tạo ra bước ngoặt trong việc phổ cập Internet tốc độ cao đến mọi vùng miền trên thế giới.

HP, Apple cắt giảm hàng nghìn nhân sự

HP Inc. thông báo kế hoạch cắt giảm từ 4.000 đến 6.000 việc làm trên toàn cầu trước năm 2028. Đây là một phần trong chiến lược tái cấu trúc nhằm tinh gọn hoạt động, đồng thời tập trung ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tăng tốc phát triển sản phẩm, nâng cao trải nghiệm khách hàng và cải thiện năng suất.

Theo CEO Enrique Lores, động thái này sẽ giúp HP tiết kiệm khoảng 1 tỷ USD trong vòng ba năm. Các bộ phận chịu ảnh hưởng nhiều nhất là phát triển sản phẩm, vận hành nội bộ và dịch vụ khách hàng. Trước đó, vào tháng 2, công ty cũng đã tiến hành đợt cắt giảm thêm 1.000–2.000 nhân sự.

Nhu cầu đối với máy tính tích hợp AI đang tăng mạnh, chiếm hơn 30% tổng lượng xuất xưởng của HP trong quý IV kết thúc ngày 31/10. Tuy nhiên, sự bùng nổ hạ tầng AI toàn cầu đã khiến giá chip nhớ DRAM và NAND tăng cao, gây áp lực chi phí cho các hãng sản xuất thiết bị như HP, Dell và Acer.

Động thái cắt giảm nhân sự và tăng tốc đầu tư AI cho thấy HP đang đặt cược lớn vào công nghệ mới để duy trì sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường PC và thiết bị điện tử chịu nhiều biến động

HP tái cấu trúc, đẩy mạnh đầu tư vào AI. (Nguồn: HP)

Trước đó, một hãng công nghệ khác là Apple vừa thông báo sẽ tiến hành sa thải một số nhân sự trong bộ phận bán hàng. Theo nguồn tin, công ty đang định hướng chuyển sang mô hình phụ thuộc nhiều hơn vào các nhà bán lẻ bên thứ ba thay vì duy trì lực lượng bán hàng nội bộ quy mô lớn. Động thái này phản ánh chiến lược tinh gọn hoạt động và tối ưu chi phí trong bối cảnh thị trường công nghệ biến động mạnh.